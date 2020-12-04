«Р-Фарм» объявила о покупке завода Teva

«Р-Фарм» объявила о приобретении фармацевтического завода компании Teva, расположенного на территории Ярославского индустриального парка (Новоселки). Для завершения сделки потребуется одобрение ФАС.

После получения необходимых разрешений от антимонопольных органов завод в Ярославле перейдет от Teva в собственность к группе компаний «Р-Фарм». Сотрудники завода станут частью команды компании «Р-Фарм». Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний. Сумма сделки не указана.

Завод сертифицирован по стандарту GMP, расположен на участке площадью в 19 га и включает 13 тыс. м2 производственных помещений. На заводе производятся препараты, предназначенные для лечения заболеваний в области кардиологии и неврологии, а также болезней эндокринной системы. Соглашение о сотрудничестве между Teva и правительством Ярославской области было подписано в сентябре 2011 года на Международном инвестиционном форуме в Сочи. В строительство первой очереди проекта инвестировано свыше 50 млн долл. Проектная мощность ярославского завода Teva – более 2 млрд таблеток в год.

«Условия сделки о продаже площадки включают пятилетнее соглашение, в течение которого «Р-Фарм» будет выступать в роли производственного партнера компании Teva для обеспечения доступа пациентов к препаратам Teva, которые в настоящее время производятся на предприятии в Ярославле. Кроме того, в соответствии с условиями соглашения «Р-Фарм» сохранит рабочие места для сотрудников завода, чтобы обеспечить стабильность работы площадки и плавный переход», – указано в сообщении.

Фото: Teva Russia

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