Измеряющий уровень антител к COVID-19 экспресс-тест одобрен в США

Тест на COVID-19, который может замерять уровень антител в организме человека за 18 минут, одобрен в США. Компания-производитель Roche начнет поставлять тесты в американские лаборатории на следующей неделе.

Тест на антитела к COVID-19, который определяет их наличие и уровень в организме, получил одобрение от FDA, сообщает Bloomberg. Тест называется Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S, его разработчиком выступила компания Roche. Он способен выявлять антитела, связанные с шиповидным белком коронавируса.

«Тест может быть использован для оценки того, насколько хорошо работают инъекции [вакцины], в том числе на протяжении какого-то времени», – говорит Roche в заявлении об одобрении FDA.

Как и другие тесты на антитела, тест Roche можно также использовать для выявления потенциальных доноров плазмы. Ранее в этом году FDA выдало разрешение на использование так называемой реконвалесцентной плазмы (плазмы крови, полученной от выздоровевшего от COVID-19 лица).

На следующей неделе Roche начнет поставки новых тестов на антитела в лаборатории США, где они будут обрабатываться с помощью автоматизированной платформы Roche, которая показывает результаты примерно за 18 минут. Laboratory Corporation of America Holdings станет первой, кто предложит тесты населению.

Первыми подобными тестами, одобренными FDA, были тесты от Siemens. Разрешение на них было получено в конце июля.

В ноябре стало известно, что Roche совместно с Atea Pharmaceuticals займутся разработкой перорального препарата от COVID-19. Изначально препарат был разработкой компании Atea, он проходит II фазу клинических испытаний.

Николай Соколов

pharmvestnik