Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решениями от 2 и 3 декабря на 68–91% повысила предельные цены на зарегистрированные в России препараты с МНН этопозид и более чем вдвое – на препараты с МНН винкристин. На дефектуру этих применяемых в онкологии лекарств неоднократно жаловались пациентские организации. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решениями от 2 и 3 декабря на 68–91% повысила предельные цены на зарегистрированные в России препараты с МНН этопозид и более чем вдвое – на препараты с МНН винкристин. На дефектуру этих применяемых в онкологии лекарств неоднократно жаловались пациентские организации.

ФАС согласилась повысить предельную цену на винкристин для двух производителей. Для одного из них (Teva) – более чем вдвое, до 358,03 рубля за флакон объемом 1 мл и 608,64 рубля за флакон 2 мл. Так Teva просила изначально в ноябре 2020 года, но тогда ФАС компании отказал. Повысилась цена и для «Верофарма» на Веро-винкристин – до 153,42 рублей за флакон 1 мл.

В ноябре увеличить предельную стоимость своего винкристина пытался и НМИЦ им. Н.Н. Блохина, в последнем решении ФАС этот производитель не упоминается.

Производители в ноябре пытались воспользоваться октябрьским постановлением правительства, позволяющим предлагать к регистрации цену на ЖНВЛП, если Минздрав и Росздравнадзор зафиксируют дефектуру препарата. В случае с винкристином ФАС тогда отказала Teva, НМИЦ им. Н.Н. Блохина и «Верофарму», рассчитывая, что планы производителей по объемам выпуска препарата должны удовлетворить потребность в нем. За этим последовало обращение пациентских организаций, указывающих, что в полномочия ФАС не входит анализ дефектуры препаратов на рынке и что расчеты службы по объемам выпуска могут не оправдаться.

Производители этопозида столкнулись с последствиями утвержденных в 2019 году правил перерегистрации цен на ЖНВЛП в 2019-2020 годах. ФАС в октябре, руководствуясь соответствующим постановлением, понизила цены на несколько дженериков этопозида. Теперь антимонопольная служба пересмотрела стоимость Фитозида от Fresenius Kabi, увеличив ее на 91,1% – до 466,27 рубля за флакон, Этопозида-Тева от Teva на 87,4% – до 463,01 рубля за флакон и оригинального Ластета на 67,8% – до 5 014,44 рубля за упаковку в 10 флаконов.

В октябре 2020 года 27 благотворительных фондов и пациентских организаций уже обращались с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, главе Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину о проблемах с лекобеспечением онкобольных, в том числе детей. В обращении говорилось о дефиците 26 противоопухолевых препаратов, в том числе винкристина. После этого, в частности, и было принято постановление о возможности повышать предельные цены в случае дефектуры.

В ноябре пять организаций повторно обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с жалобами на действия ФАС и просьбой пересмотреть всю систему регулирования оборота лекарств.