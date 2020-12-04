«Валента» судится за товарный знак Фенотропил

«Валента Фарм» пытается оспорить исключительные права семьи Ахапкиных на товарные знаки, связанные с наименованием ноотропного препарата Фенотропил (фонтурацетам). Правообладатели после расторжения партнерства с «Валентой» хотели сами заняться выпуском и продвижением препарата, но пока так и не продвинулись. В отличие от «Валенты», которая выпустила в 2020 году на рынок аналог Фенотропила под названием «Нанотропил ново». «Валента Фарм» пытается оспорить исключительные права семьи Ахапкиных на товарные знаки, связанные с наименованием ноотропного препарата Фенотропил (фонтурацетам). Правообладатели после расторжения партнерства с «Валентой» хотели сами заняться выпуском и продвижением препарата, но пока так и не продвинулись. В отличие от «Валенты», которая выпустила в 2020 году на рынок аналог Фенотропила под названием «Нанотропил ново».

Суд по интеллектуальным правам назначил на 16 декабря 2020 года судебное разбирательство по иску «Валенты Фармацевтика» («Валента Фарм») к ИП Романа Ахапкина с требованием досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков Фенотропил (Phenotropil), Фенотропиллин (Phenotropillin), Phenotropilum в связи с их неиспользованием.

Такое право возникает, если товарный знак не используется в течение трех лет. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к судебному разбирательству интересант может прибегнуть, сначала обратившись с предложением об использовании товарного знака к правообладателю, на которое тот в течение двух месяцев не ответит.

«Валента» с апреля 2017 года не выпускает Фенотропил, объем продаж которого достигал 1 млрд рублей в год. Лицензионные договоры на товарные знаки и патенты были расторгнуты по инициативе правообладателей – Валентины Ахапкиной и Романа Ахапкина.

Позже Валентина Ахапкина объясняла Vademecum, что сотрудничество прекратилось из-за того, что «Валента» не занималась усовершенствованием препарата: «Препарат не был внедрен в детскую практику, не были разработаны и внедрены новые лекарственные формы. Менеджмент компании устраивала только эксплуатация продукта, но никак не его развитие».

Правообладатели планировали, что Фенотропил будет выпускаться на контрактной площадке, а продвижением препарата займется компания «Вира Иннфарм», принадлежащая, помимо Валентины и Романа Ахапкиных, бывшему генеральному директору «Валенты» Александру Итину. Но препарат до конца так и не переоформлен на разработчиков.

Из материалов Арбитражного суда Москвы следует, что «Вира Иннфарм» в 2017 году рассчитывала привлечь для контрактного производства площадку «ЗиО-Здоровье». Но регудостоверение осталось на «Валента Фармацевтике», которая не стала переоформлять его на «Виру Иннфарм» и вносить изменения по производственным площадкам. «ЗиО-Здоровье» в итоге так и не заключило договор о производстве Фенотропила с «Вирой Иннфарм» и в марте 2020 года отсудило у компании стоимость закупленного для выпуска препарата оборудования.

В мае 2020 года «Валента» выпустила на рынок аналог Фенотропила – Нанотропил ново с фонтурацетамом. На «Валента Интеллект» зарегистрирован патент на «новый состав N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона», представляющий собой фонтурацетам в сочетании с 4-фенилпирролидоном-2 (не более 1% в составе).

«Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и другие. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка АО «Валента Фарм» в 2019 году составила 13,3 млрд рублей, чистая прибыль – 4,8 млрд рублей.