«Иммунотехнологии» Сбера могут стать единственным поставщиком вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ноябре обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором попросил наделить «Иммунотехнологии» статусом единственного поставщика вакцин для профилактики COVID-19. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ноябре обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором попросил наделить «Иммунотехнологии» статусом единственного поставщика вакцин для профилактики COVID-19. «Иммунотехнологии» зарегистрированы Сбером в мае, компания должна была заниматься организацией производства таких вакцин.

В октябре «Иммунотехнологии» получили лицензию на фармдеятельность. В сентябре НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины от COVID-19 Гам-Ковид-Вак, уже стал единственным поставщиком услуг по перевозке вакцины.

Руководитель Сбера Герман Греф заявлял в мае, что «Иммунотехнологии» будут работать как «проектный офис» и заниматься поддержкой организации производства вакцин от COVID-19.

В письме Михаил Мурашко указывает, что «Иммунотехнологии» обладают «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков». Мурашко просит Михаила Мишустина поручить Минфину, Минпромторгу и ФАС России согласовать проект нормативного акта о едином поставщике. В Минфине подтвердили получение письма.

Бывший глава ФАС России Игорь Артемьев в октябре заявлял, что Гам-Ковид-Вак будет стоить не дороже 1 тысячи рублей за дозу.

Статусом единственного поставщика по вакцинам для Нацкалендаря профилактических прививок наделена «Нацимбио», последний раз – на 2020-2021 годы.