Lilly поставит правительству США еще 650 000 доз препарата bamlanivimab

Правительство США закупило 650 000 дополнительных доз препарата компании Eli Lilly and Co бамланивимаб (bamlanivimab, LY-CoV555), представляющего собой рекомбинантное, полностью человеческое нейтрализующее моноклональное IgG1-антитело, нацеленное против S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Сумма договора составляет $812,5 млн. Все дополнительные дозы будут поставлены до 31 января 2021 года, а первая партия из 350 000 доз уже в декабре текущего года.

Напомним, что экспериментальный препарат бамланивимаб получил разрешение FDA на экстренное использование для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести и подверженных высокому риску перехода заболевания в тяжелую форму и/или госпитализации.

Дэвид А. Рикс (David A. Ricks), председатель правления и главный исполнительный директор компании Lilly, сказал: «Мы гордимся нашей работой по развертыванию значительных производственных мощностей и сохраняем приверженность обеспечению справедливого доступа к бамланивимабу. Усилия правительства США по распределению бамланивимаба по всей стране крайне важны для того, чтобы он доходил до пациентов, которые в нем нуждаются больше всего».

Учитывая новое соглашение, общее количество доз препарата, приобретенного правительством США, достигло 950 000. Несмотря на то, что в медицинских учреждениях могут взимать с пациентов плату за введение препарата, само лекарственное средство предоставляется бесплатно.

В компании сообщили, что Lilly имеет надежную глобальную цепь поставок для выпуска бамланивимаба, с многочисленными производственными площадками по всему миру. Компания продолжает производить препарат для использования во всем мире, и как ожидается, в 2021 году объем поставок значительно возрастет.

gmpnews