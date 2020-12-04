Евгений Ставничий назначен директором уфимского предприятия «Иммунопрепарат»

Евгений Ставничий назначен директором уфимского предприятия «Иммунопрепарат» – крупнейшего филиала НПО «Микроген».

Евгений Ставничий окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина по специальности «Ветеринария», имеет степень кандидата биологических наук.

С 2000 по 2004 год Евгений Ставничий работал научным сотрудником во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук, после чего перешел в фармацевтическую компанию «ЛЕККО», где занимал руководящие должности – от начальника отдела обеспечения качества до генерального директора.

К команде НПО «Микроген» Евгений Ставничий присоединился в 2018 году, где в течение первого года занимал должность заместителя директора по качеству, после чего был утвержден на позицию заместителя директора по производству. С октября 2019 года по ноябрь 2020 года занимал должность исполняющего обязанности директора предприятия «Иммунопрепарат». В ноябре 2020 года приказом Андрея Загорского, генерального директора управляющей организации «НПО «Микроген», АО «Нацимбио», назначен директором филиала.

Под руководством Евгения Ставничего в 2020 году предприятие вышло на рекордный объем выпуска противогриппозной вакцины «Совигрипп», поставляемой для проведения иммунопрофилактики в рамках Национального календаря профилактических прививок и завершило модернизацию участка по производству российского ботулотоксина типа А. Новый директор филиала также принимает активное участие в реализации проекта по оптимизации производства препаратов на основе бактериофагов.

gmpnews