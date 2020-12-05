США подозревает Китай в редактировании генов солдат для создания сверхспособностей

Согласно данным, полученным от американской разведки, Китай проводит испытания на людях для увеличения их физических способностей с помощью технологии редактирования генов. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф написал статью в The Wall Street Journal, в которой утверждается, что КНР представляет главную угрозу национальной безопасности США, поскольку готова прибегать к самым крайним средствам для достижения мирового господства.

Особенно технологии редактирования генов применяются в отношении военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, чьи физические возможности улучшаются, с целью создать «суперсолдат, подобно персонажам из голливудских фильмов», написал Рэтклифф.

«Со времен Второй мировой войны Китайская Народная Республика представляет собой самую большую угрозу как для США, так и для демократии и свободы всех стран мира, – говорится в статье разведчика. – Разведка дает ясно понять, что Китай стремится заполучить экономическое, военное и технологическое господство над США и остальными странами нашей планеты».

США обратили внимание на заинтересованность Китая в увеличении способностей человека с помощью технологий CRISPR еще в прошлом году. Двое ученых из США написали статью об амбициях Китая поставить биотехнологии на службу вооруженных сил, один из ее авторов подчеркнул в телефонном интервью, что основное беспокойство вызывают не преимущества китайских солдат, а последствия вмешательства в ДНК человека.

Как говорится в статье, китайские военные ученые и специалисты в области стратегии постоянно подчеркивали, что биотехнологии могут стать средством для совершения революции в военном деле.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин опровергла высказывания Рэтклиффа: «Статья носит сенсационный заголовок, однако в ней нет никаких конкретных доказательств, просто повторение лжи и слухов с целью очернить Китай». «Это просто очередной набор лживых заявлений, выдуманный соответствующими ведомствами правительства США. Подобные действия продолжаются уже довольно давно», – добавила пресс-секретарь. Посольство выразило надежду на прекращение беспочвенной клеветы в сторону КНР и китайских компаний.

Неизвестно, каким образом происходят изменения физических способностей китайских солдат с помощью генной инженерии. Тем не менее имеются исследования, подтверждающие возможность возникновения мутаций и генетических повреждений. Более того, исследователи обнаружили, что техника редактирования гена может привести к удалению тысяч азотистых оснований ДНК, которые были близки к месту, где была совершена попытка редактировать ген. Это может привести к дезактивации одних генов и активации других (в том числе есть вероятность возникновения раковых опухолей). Технология CRISPR/Cas9 является инструментом геномной инженерии, с помощью которого можно перестраивать генетический код для лечения заболеваний, вызванных генетическими мутациями или отклонениями. Молекулы CRISPR включают в себя гидовую РНК, которая распознает последовательность ДНК-мишени, и фермент Cas9, который разрезает ее цепи в спирали. Чтобы отредактировать нужный участок гена, необходимо добавить часть ДНК с новой последовательностью.

Владимир Заболотских

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