Свердловский УФАС выявил картельный сговор при госзакупках для онкологического диспансера

Фармацевтические фирмы признаны виновными в сговоре при госзакупках противоракового препарата для Свердловского областного онкологического диспансера. Ранее они использовали такую же схему еще в 34 аукционах – отказывались от конкуренции и устраняли других участников с помощью правила «третий лишний».

Свердловский УФАС признал картелем фармацевтические фирмы, якобы подконтрольные депутату областного Заксобрания Александру Серебренникову, сообщает издание Е1. Компании нарушили закон «О защите конкуренции», вступив в сговор, чтобы поддержать цены на торгах, считает антимонопольная служба.

По версии УФАС, в 2019 году Свердловский областной онкологический диспансер понес дополнительные расходы из-за сговора компаний «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека «Вербена-Фарма». Эти фирмы участвовали в торгах на поставку лекарственного средства паклитаксел. Четвертый участник конкурса, предложивший препарат индийского производства, выбыл из торгов согласно правилу «третий лишний».

УФАС считает, что свои действия компании согласовали заранее. В ходе разбирательства комиссия установила, что «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и «Аптека «Вербена-Фарма» фактически располагались по одному адресу, пользовались одними телефонными номерами, и у них были общие сотрудники. Ведомство доказало, что заявки этих структур на конкурс составлял один человек, и сертификаты электронных цифровых подписей были оформлены на одних и тех же лиц.

На торгах фирмы предложили цены с разницей в одну копейку, победителем стала компания «САВ-Фарм» с ценой 85,16 млн руб.

По информации Е1, сотрудники УФАС проанализировали другие торги компаний, аффилированных с Серебренниковым, и обнаружили, что в 2017–2019 годах они использовали такую же схему еще в 34 аукционах – отказывались от конкуренции и устраняли других участников с помощью правила «третий лишний».

Сам Александр Серебренников отрицает, что имеет отношение к компаниям, участвовавшим в сговоре. Комиссия считает, что во время аукциона под контролем депутата была только «Аптека «Вербена-Фарма», а его связи с «САВ-Мед» и «САВ-Фарм» подтверждают их прошлые отношения, «которые явились предпосылками к достижению антиконкурентного соглашения и указывают на причастность Серебренникова к созданию картеля». Разбирательство продолжается.

Михаил Старков

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