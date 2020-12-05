Бумажная выписка из реестра фармлицензий с нового года станет платной

Правительство внесло изменения в Положение о лицензировании производства лекарственных средств, которые нужны для внедрения реестровой модели предоставления госуслуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин постановлением № 1986 внес изменения в Положение о лицензировании производства лекарственных средств. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

«Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату, размер которой устанавливается органом, определяющим государственную политику в сфере лицензирования. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется без взимания платы», – указано в постановлении.

Как сообщалось 1 декабря, лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности с 1 января 2021 года переходит в цифровой формат. Соответствующее постановление было подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. По словам премьера, лицензирование станет прозрачнее, проще и быстрее.

«С 1 января 2021 года внедряется так называемая реестровая модель предоставления госуслуг с полным отказом от бумажного носителя», – пояснил глава правительства 30 ноября на совещании с вице-премьерами.

Цифровые лицензии будут выдавать в сфере медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств и их прекурсоров, по производству лекарственных средств, биомедицинских клеточных продуктов, медицинской техники и ее сервисного обслуживания.

Елена Сидорова

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