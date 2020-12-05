Pfizer и BioNTech сорвали поставки вакцины из-за нехватки сырья

У Pfizer и BioNTech возникли проблемы с поставками сырья для производства вакцины от COVID-19, в связи с чем компании заявили о сокращении количества доз в два раза. Ранее производители обещали поставить 100 млн доз вакцины к концу этого года.

Фармацевтическая и биотехнологическая компании Pfizer и BioNTech заявили о невозможности доставить всю партию из 100 млн доз вакцины от COVID-19, известной как BNT162b2. Причиной послужили проблемы в системе поставок, говорится в отчете The Wall Street Journal. «Часть начальных партий сырьевого материала для вакцин не соответствовала стандартам. Мы решили эту проблему, но у нас не было времени, чтобы уложиться в установленные сроки по поставкам в этом году», – сообщил источник, непосредственно участвовавший в разработке мРНК-вакцины BNT162b2.

Pfizer и BioNTech разъяснили, что возникла нехватка 50 млн доз вакцины, однако компании планируют произвести 1,3 млрд доз в 2021 году и обещают восполнить недостающее количество по мере увеличения производственных мощностей.

В июле производители вакцин поставили цель выпустить 100 млн доз BNT162b2 до конца этого года, однако впоследствии возникли сложности с поставками, из-за которых компании не смогли уложиться в срок. Pfizer и BioNTech сократили поставки до 50 млн доз. «Увеличение объема поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось, – отметила пресс-секретарь Pfizer, – и важно подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были опубликованы позже, чем предполагалось изначально».

Pfizer имеет два основных центра по производству и распределению вакцины: город Каламазу в штате Мичиган в США, и город Пуурс в Бельгии. Компания, транспортирующая сырье для вакцин от американских и европейских поставщиков, не раскрывает информацию о том, кто именно не поставил достаточное количество сырья. «Мы начали налаживать цепочку поставок в марте, когда вакцина была на стадии разработки. Это совершенно беспрецедентный случай для нас», – подчеркнул источник.

Правительство США выплатило Pfizer около 2 млн долл. за 100 млн доз BNT162b2 с возможностью приобретения еще до 500 млн. Главный научный консультант государственной программы по вакцинации населения Warp Speed Монсеф Слауи, сообщил, что так или иначе к концу этого года 20 млн американцев будут привиты от коронавируса.

На данный момент Pfizer имеет договоры с ЕС о поставке 200 млн вакцин с возможностью увеличить это количество еще на 100 млн доз, Великобританией – 40 млн доз BNT162b2, Японией – 120 млн доз, а также странами Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В начале этой недели британские регуляторы первыми в мире выдали разрешение на экстренное применение вакцины от Pfizer и BioNTech. BNT162b2 также находится на рассмотрении FDA. Заседание по обсуждению вопроса одобрения вакцины состоится 10 декабря. Согласно недавним итогам испытаний с участием 44 тыс. добровольцев разработанная вакцина эффективна на 95%. Среди участников было зарегистрировано 170 случаев заражения COVID-19.

Владимир Заболотских

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