Правительство выбрало перспективные технологии в фармпромышленности для заключения СПИК

Правительство утвердило перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК). Ряд из них относится к фармотрасли.
Председатель правительства Михаил Мишустин распоряжением № 3143-р утвердил перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК). Решение позволит запустить новый механизм развития реального сектора экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
В список попало более 600 перспективных технологий из различных отраслей, в том числе фармацевтической промышленности:
- производства ткани медицинского назначения, которая применяется в качестве носителя лекарственных препаратов;
- получения биологически активных субстратов, включая концентрирование, деменерализацию, диафильтрацию, лиофилизацию и жидкостную хромотографию на ионообменных смолах;
- получения циннамил хлорида высокой степени чистоты для фармпромышленности;
- малотоннажного производства линейки синтетических биоразлагаемых полимеров для систем доставки фармсубстанций; инновационного синтеза фармакологически активной субстанции с антимикобактериальной активностью;
- гибкой производственной системы получения геннотерапевтических и биомедицинских клеточных продуктов;
- создания и производства профилактических вакцин против полиомиелита (инактивированных) на основе штаммов Сэбин, в том числе комбинированных многокомпонентных;
- производства биопрепаратов с использованием рекомбинантной ДНК.
Компании, планирующие инвестпроекты, смогут заключить с государством контракт, который предусматривает запуск серийного производства современной конкурентоспособной продукции. Государство гарантирует такому инвестору стабильные условия хозяйственной деятельности. Компания, участвующая в СПИК, может рассчитывать на налоговые льготы, преференции при проведении госзакупок и аренде земельных участков.
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд руб. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
«Принятое решение обеспечит приток инвестиций в промышленное производство и будет способствовать росту конкурентоспособности российской экономики», – говорится в сообщении правительства.
В фармотрасли Минпромторг заключил несколько СПИК, в частности с AstraZeneca, Sanofi, «Герофармом» и некоторыми другими компаниями, а в октябре этого года Минпромторг, правительство Санкт-Петербурга и компания «Активный Компонент» подписали первый специальный инвестиционный контракт на производство широкой линейки фармацевтических субстанций. Ранее подобные контракты заключались только с производителями готовых лекарств.
Елена Сидорова
pharmvestnik