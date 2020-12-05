Правительство выбрало перспективные технологии в фармпромышленности для заключения СПИК

Председатель правительства Михаил Мишустин распоряжением № 3143-р утвердил перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК). Решение позволит запустить новый механизм развития реального сектора экономики, сообщает пресс-служба кабмина.

В список попало более 600 перспективных технологий из различных отраслей, в том числе фармацевтической промышленности:

производства ткани медицинского назначения, которая применяется в качестве носителя лекарственных препаратов;

получения биологически активных субстратов, включая концентрирование, деменерализацию, диафильтрацию, лиофилизацию и жидкостную хромотографию на ионообменных смолах;

получения циннамил хлорида высокой степени чистоты для фармпромышленности;

малотоннажного производства линейки синтетических биоразлагаемых полимеров для систем доставки фармсубстанций; инновационного синтеза фармакологически активной субстанции с антимикобактериальной активностью;

гибкой производственной системы получения геннотерапевтических и биомедицинских клеточных продуктов;

создания и производства профилактических вакцин против полиомиелита (инактивированных) на основе штаммов Сэбин, в том числе комбинированных многокомпонентных;

производства биопрепаратов с использованием рекомбинантной ДНК.

Компании, планирующие инвестпроекты, смогут заключить с государством контракт, который предусматривает запуск серийного производства современной конкурентоспособной продукции. Государство гарантирует такому инвестору стабильные условия хозяйственной деятельности. Компания, участвующая в СПИК, может рассчитывать на налоговые льготы, преференции при проведении госзакупок и аренде земельных участков.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд руб. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

«Принятое решение обеспечит приток инвестиций в промышленное производство и будет способствовать росту конкурентоспособности российской экономики», – говорится в сообщении правительства.

В фармотрасли Минпромторг заключил несколько СПИК, в частности с AstraZeneca, Sanofi, «Герофармом» и некоторыми другими компаниями, а в октябре этого года Минпромторг, правительство Санкт-Петербурга и компания «Активный Компонент» подписали первый специальный инвестиционный контракт на производство широкой линейки фармацевтических субстанций. Ранее подобные контракты заключались только с производителями готовых лекарств.

Елена Сидорова

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