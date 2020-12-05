ФАС согласовала повышение цены на импортный винкристин в два раза

ФАС согласовала повышение цены на винкристин производства «Верофарма» и Teva. Их стоимость вырастет на 21—183%. Также будет увеличена цена на этопозид производства Teva, Fresenius Kabi и Nippon Kayaku.

ФАС обосновала решение о повышении цены на винкристин выявленной дефектурой на форму выпуска «раствор для внутривенного введения, 1 мг» и риском возникновения дефектуры для формы «раствор для внутривенного введения, 2 мг». В отношении этопозида решение ФАС обосновано риском дефицита на формы выпуска «концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл (100 мг/5мл)» и «капсулы, 100 мг, 200 мг».

Для винкристина производства «Верофарма» стоимость выросла на 21%, до 153,42 руб. за упаковку. Для препарата компании Teva – в 2,8 раза с дозировкой 1 мг/2 мл, до 608,64 руб. за упаковку, с дозировкой 1 мг/1мл — в 2,4 раза, до 358,03 руб.

Стоимость инъекционных форм этопозида производства Teva и Fresenius Kabi выросла на 70 и 91% соответственно, до 462,01 и 466,27 руб. за упаковку. Цена капсул компании Nippon Kayaku выросла на 55%: дозировка 50 мг теперь стоит 5068,61 руб. за упаковку, дозировка 100 мг – 5014,44 руб.

Ранее ФАС не согласовала повышение цен на винкристин, так как из представленных Минздравом документов не следовало, что есть дефектура препарата. Позже благотворительные фонды раскритиковали это решение в своем открытом письме.

Теперь регулятор указывает, что «согласно представленным документам и заключению Росздравнадзора от 01.12.2020 № 02-70601/20 в отношении лекарственных препаратов, соответствующих МНН «Винкристин» в форме выпуска «раствор для внутривенного введения, 1 мг», выявлена дефектура лекарственных препаратов в связи с ценообразованием на них, а в отношении формы выпуска «раствор для внутривенного введения, 2 мг» имеются риски возникновения дефектуры в связи с ценообразованием на них».

Елена Калиновская

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