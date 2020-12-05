Попова сообщила о разработке в России не менее 10 вакцин от коронавируса

Не менее 10 вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается в России разными научными центрами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

В частности, в новосибирском центре «Вектор» работают над еще тремя вакцинами.

«И мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина, объединенная против гриппа и коронавируса, на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», – отметила она (цитата по ТАСС).

Попова добавила, что разработкой вакцин занимаются также ФМБА и Академия наук.

Также она сообщила, что Роспотребнадзор работает над тем, чтобы вдвое сократить срок выдачи результатов тестов. По ее словам, срок с 48 часов нужно сократить 24 часов и «далее сократить еще».

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор». 10 ноября Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября говорила, что клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре им. Чумакова, планируется завершить до конца декабря.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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