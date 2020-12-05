Компания Glenmark снова вошла в индекс устойчивости Доу-Джонса для развивающихся рынков

Международная фармацевтическая компания Glenmark Pharmaceuticals объявила, что уже третий год подряд включена в индекс устойчивости Доу-Джонса (DJSI) для развивающихся рынков. Это одна из самых престижных мировых систем оценки корпоративной устойчивости и социально ответственной бизнес-деятельности. В индекс включают только те компании из каждого сектора экономики, которые получили наивысшую оценку с точки зрения корпоративной устойчивости.

DJSI проводит анализ компаний по корпоративным экономическим, экологическим и социальным критериям, чтобы оценить такие показатели, как корпоративное управление, управление рисками, экологическая политика и системы управления, управление цепочками поставок, охрана труда и техника безопасности, трудовая практика, инновации, кибербезопасность и другие. Включение в этот престижный список – значимый показатель для мировых инвесторов, финансовых аналитиков и других заинтересованных сторон, а также служит ориентиром для инвесторов, которые учитывают устойчивое развитие компаний при формировании своих портфелей ценных бумаг.

«Индекс устойчивости Доу-Джонса универсально признан как один из наиболее уважаемых индексов устойчивости, – отметил Гленн Салданха, председатель правления и управляющий директор компании Glenmark. – Это дает нам основание гордиться включением в этот престижный список третий год подряд. Мы признаем, что устойчивое развитие – это непрерывный процесс, который распространяется на нашу операционную деятельность, акционеров, общества и на планету в целом. Нахождение в этом списке подчеркивает наше постоянство и последовательную работу по всем показателям устойчивого развития».

В лидеры DJSI путем оценки были отобраны 100 компаний из более чем 800 претендентов. Только 11 компаний Индии попали в престижный список. Компания Glenmark стала одной из двух фармацевтических производителей Индии, которые представлены в индексе устойчивости Доу-Джонса для развивающихся рынков в 2020 году. По результатам оценки, компания занимает 13-е место среди международных фармацевтических компаний.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

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