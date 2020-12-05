Великобритания компенсирует побочные эффекты от вакцины Pfizer и BioNTech

Правительство Великобритании заявило, что выплатит компенсации лицам, у которых возникнут побочные эффекты после вакцинации от COVID-19. Деньги будут выплачиваться в рамках существующей программы и покроют потенциальный ущерб от вакцины Pfizer и BioNTech.

Вакцины от COVID-19 будут добавлены в список препаратов, которые покрываются специальной Схемой выплат за ущерб от вакцин (VDPS), передает Reuters сообщение Министерства здравоохранения Великобритании. В ведомстве также добавили, что вакцины будут доступны британцам только после тщательных проверок их эффективности и безопасности.

Схема VDPS была введена в 1979 году для помощи пострадавшим от побочных эффектов вакцин против кори, гриппа, оспы и столбняка. В 2009 году в список на короткое время была добавлена ​​вакцина против свиного гриппа H1N1.

Согласно этой схеме, люди имеют право на единовременную выплату в размере 120 тыс. фунтов стерлингов (161 тыс. долл. США), если они докажут, что получили инвалидность по итогам вакцинации.

Схема направлена на то, чтобы люди перестали добиваться компенсаций через длительные и дорогостоящие судебные разбирательства. В Великобритании ее критиковали за ограниченность условий, сообщает Reuters.

«Существующая схема не совсем адекватна текущей ситуации. Процесс компенсации за побочные эффекты слишком сложен. Было бы намного лучше, если бы правительство разработало индивидуальную схему борьбы с COVID-19», – прокомментировал ситуацию Reuters Дункан Фэргрив из Британского института международного и сравнительного права.

Второго декабря стало известно, что британский регулятор MHRA первым в мире одобрил применение вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Препарат будет доставлен в британские больницы в начале следующей недели. Великобритания позже заявила, что будет внимательно отслеживать безопасность вакцины.

Николай Соколов

pharmvestnik