WSJ: Pfizer до конца года сможет произвести только половину планируемого объема вакцин от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer, разрабатывающая вакцину BNT162b2 совместно с немецким биотехнологическим производителем лекарств BioNTech, сообщила, что до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции вместо планируемых 100 млн – из-за проблем с поставками и качеством необходимых компонентов для препарата. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Pfizer.

В материале WSJ уточняется, что обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а затем налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае с COVID-19 пришлось все делать в сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.

«Мы опоздали, – заявил представитель компании, непосредственно участвовавший в разработке вакцины Pfizer. – Некоторые ранние партии сырья не соответствовали нашим стандартам. Мы смогли исправить это, однако у нас не хватило времени для выполнения плана поставок в этом году».

В Pfizer не уточнили, на каком этапе возникла нехватка компонентов для изготовления вакцины, так как фармкомпания сильно увеличила производственные мощности. В 2021 году Pfizer и BioNtech планируют выпустить 1,3 млрд доз вакцины.

Вакцина BNT162b2 2 декабря 2020 года получила разрешение на применение в Великобритании. Ожидается, что скоро такое же разрешение будет получено в странах Европейского союза (ЕС) и США. Эффективность препарата составила 95%. Цена вакцины для стран ЕС может составить 15,5 евро ($18,34) за дозу. Ранее сообщалось, что эта вакцина, исходя из оформленных с США соглашений на поставку, будет стоить около $19,5 за дозу или почти $40 за курс.

В компании Moderna ранее сообщили, что эффективность их вакцины-кандидата от СOVID-19 mRNA-1273, согласно предварительным результатам анализа КИ, составила 94,1%, при этом эффективность вакцины против развития тяжелого течения болезни – 100%; вакцина-кандидат AZD1222 от Astra Zeneca и Оксфордского университета показала средний уровень эффективности в 70%; по заявлению НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, эффективность отечественной вакцины Спутник V превышает 95% через 42 дня после получения первой дозы.