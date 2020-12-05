Голикова пообещала, что объемы импорта дефицитных онкопрепаратов будут увеличены

Минпромторг провел переговоры с иностранными производителями и поставщиками онкопрепаратов, дефектура по которым была отмечена в 2019 году, и договорился об увеличении объемов производства в 2021 году, сообщила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также отметила, что нехватку препаратов удастся устранить благодаря новому регламенту по повышению цен на ЖНВЛП, находящихся в дефектуре. Минпромторг провел переговоры с иностранными производителями и поставщиками онкопрепаратов, дефектура по которым была отмечена в 2019 году, и договорился об увеличении объемов производства в 2021 году, сообщила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также отметила, что нехватку препаратов удастся устранить благодаря новому регламенту по повышению цен на ЖНВЛП, находящихся в дефектуре.

Речь идет о 26 онкопрепаратах, по которым была установлена дефектура в начале 2020 года. Производители представили свои планы по объемам производства этих лекарств на 2021 год. Минпромторг договорился об увеличении производства или импорта тех из них, по которым объем оказался недостаточным. Речь идет о производстве аспарагиназы (зарегистрирована в России у «Верофарма», «Фармэко»), даунорубицина («Верофарм», Омутнинская научная опытно-промышленная база), импорте бусульфана (Aspen, «Фармкомпания»), кладрибина (Merck, «Верофарм», «Белмедпрепараты»), митоксантрона («Верофарм», Baxter), перечислила Голикова.

С 2021 года начнется выпуск отечественного ломустина (дженерик препарата от немецкой Medac в 2020 году зарегистрировал «Нанолек») и третиноина (российский препарат пока не зарегистрирован).

Минздрав с Минпромторгом подготовили в регионы письма об имеющейся номенклатуре препаратов, например, остатки цитарабина оцениваются в 140 тысяч упаковок и могут быть оперативно закуплены больницами, указала Голикова.

Минпромторг и Минздрав уже сообщали, что готовы централизованно закупить онкопрепараты, не имеющие аналогов в РФ, для нужд конкретных клиник и НМИЦ. Таких препаратов пять – прокарбазин, третиноин, кармустин, мелфалан (в форме лиофилизата для приготовления раствора), цитарабин (в дозировках 500 мг и 1 000 мг).

По мелфалану уже решено ввезти в 2020 году 2,5 тысячи упаковок. Аналогичное решение прорабатываются также по прокарбазину, который не ввозился в Россию с 2018 года, заверила Голикова.

«Часть препаратов не ввозилась в страну и не производилась из-за их низкой цены, которая была зарегистрирована еще в 2010–2012 годах и в течение достаточно длительного времени, несмотря на изменение экономической ситуации, не пересматривалась», – признала Голикова. В октябре правительство РФ приняло постановление, позволяющее производителям повышать цену на жизненно важные препараты, если возникла их дефектура. Уже перерегистрированы, по ее словам, цены на ломустин, азатиоприн, этопозид, винкристин.

Сделать это удалось не сразу. В согласовании более высокой цены на винкристин ФАС России сначала отказала. И передумала после того, как благотворительные фонды и организации указали на последствия этого решения.