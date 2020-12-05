«Яндекс» и Google должны заплатить по 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе БАД

Административные штрафы в 100 тысяч рублей каждой компании антимонопольная служба назначила за распространение в поисковых системах рекламы БАДа, который содержал перец Kava, запрещенный к изготовлению и распространению в Российской Федерации компонент.

Нарушителями Закона о рекламе, а в частности пункта 1 статьи 7, которым не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РФ, антимонопольное ведомство признало обе организации в октябре этого года по итогам рассмотрения материалов о распространении рекламы биологически активной добавки Gaia Herbs.

В марте 2020 года в сервисе «Яндекс.Директ» и в сервисе Google AdWords распространялась реклама БАДа, представлявшая собой гиперссылку для перехода на сайт ru.iherb.com.

Напомним, что в состав добавки Gaia Herbs входит перец Kava (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих веществ*, а его изготовление и распространение на территории Российской Федерации запрещено, как и реклама таких товаров.

*Согласно подпункту 55 пункта 1.5 главы II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза ЕАЭС от 28.05. 2020 No 299 растения и продукты их переработки, объекты животного происхождения, микроорганизмы, грибы и биологически активные вещества, представляющие по данным современных научных исследований опасность для жизни и здоровья человека, установленные Приложением 6 к настоящему разделу Единых санитарных требований, не допускаются к использованию при изготовлении биологически активных добавок к пище.

Согласно списку сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 No 964, перец опьяняющий (кава-кава) и вещества, входящие в него, отнесены к сильнодействующим веществам.

gmpnews