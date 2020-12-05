РФПИ и Минздрав Казахстана договорились о сотрудничестве по вакцине «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, а также производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.

После получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V» на территории страны.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ 24 ноября объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных Фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» при участии 40 000 добровольцев. Промежуточные результаты исследования в очередной раз показали высокую эффективность вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса, созданной на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28 день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) вакцины или плацебо по достижении второй контрольной точки в соответствии с Протоколом клинического исследования. По итогам анализа эффективность «Спутник V» составила 91,4%.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Выпуск вакцины «Спутник V», который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами».

gmpnews