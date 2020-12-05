BD инвестирует 1,2 млрд долларов в производство предварительно наполненных шприцев

Компания BD (Becton, Dickinson and Company), один из мировых лидеров в области медицинских технологий, объявила о планах инвестировать около $1,2 млрд в течение последующего 4-летнего периода в расширение и модернизацию производственных мощностей и технологий для производства преднаполненных шприцев (pre-fillable syringes — PFS) и передовых систем доставки лекарств (advanced drug delivery systems — ADDS) в шести своих глобальных производственных центрах и в создание новой производственной площадки в Европе.

Ожидается, что новое производственное предприятие в Европе будет введено в эксплуатацию к концу 2023 года. Инвестиции также пойдут на финансирование расширения производственных мощностей, внедрение новых инновационных продуктов, совершенствование производственных технологий и повышение непрерывности бизнеса в рамках существующей сети — все это направлено на максимизацию поставок и снижение рисков для фармацевтических компаний, которые полагаются на готовые к наполнению шприцы для своих инъекционных лекарственных средств, включая сложные биологические препараты, вакцины и малые молекулы.

«Компания BD изобрела технологию готовых к наполнению и предварительно наполненных шприцев, и сегодняшнее объявление демонстрирует наше неизменное стремление в улучшении обслуживания клиентов, – сказал Эрик Борин (Eric Borin), президент BD Pharmaceutical Systems. – С 2018 года компания BD добавила производственные мощности в объеме 350 миллионов единиц стеклянных шприцев с возможностью предварительного наполнения, и это новое обязательство будет инвестировано в дополнительную модернизацию всех наших производственных площадок Pharmaceutical Systems и различных категорий продукции. Кроме того, эти инвестиции позволят компании BD иметь необходимый резервный потенциал для увеличения спроса на преднаполненные шприцы во время принятия ответных мер на пандемию или периодов значительного увеличения объемов новых инъекционных лекарственных средств и вакцин. Эти значительные инвестиции в одну из самых быстрорастущих бизнес-единиц BD будут способствовать дальнейшему укреплению наших лидирующих позиций и обеспечению уверенного роста в последующие годы».

Часть финансирования будет распределяться между шестью производственными объектами компании BD Pharmaceutical Systems, расположенными в городе Columbus — Колумбус (штат Небраска, США), Cuautitlán — Куаутитлан (Мексика), Fukushima — Фукусима (Япония), Le Pont-de-Claix — Ле Пон-де-Кле (Франция); Swindon — Суиндон (Великобритания) и Tatabánya — Татабанья (Венгрия).

gmpnews