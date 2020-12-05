Узбекистану переданы образцы вакцины «Спутник V» для проведения испытаний

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу Республики образцы вакцины от COVID-19 «Cпутник V». Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев.

Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

В ближайшее время общий объём произведённой вакцины «Спутник V»достигнет 2 млн доз — это позволит начать вакцинацию населения нашей страны. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются.

Продвижением российской вакцины на внешние рынки при активной поддержке Минпромторга России и торгпредств занимается РФПИ. Клинические испытания вакцины идут в Белоруссии, а также в Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран. Общее число добровольцев, участвующих в клинических исследованиях «Спутника V» за рубежом, превысит 5 000 человек.

Партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию. Кроме того, 3 декабря вакцину получили в Сербии, о чем заявил Президент Александр Вучич. Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества по вакцине «Спутник V», включая возможность ее производства в этих странах.

В настоящий момент заключены договоренности с компаниями из Индии, Бразилии, Китая, Южной Кореи и еще четырех стран о производстве вакцины «Спутник V» за пределами России совокупным объемом до 500 млн доз (по 2 инъекции) в год. РФПИ рассматривает дополнительные заявки от потенциальных партнеров на предмет возможного увеличения производственных мощностей.

Ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе, с ВОЗ для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС.

Показатели эффективности вакцины «Спутник V» — свыше 95%, они продемонстрированы в рамках масштабных клинических исследований с участием 40 000 добровольцев в России.

gmpnews