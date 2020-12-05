Kaneka Eurogentec присоединяется к производству ДНК-вакцины от коронавируса INOVIO

Биотехнологическая компания INOVIO объявила о подписании соглашения с бельгийской компанией Kaneka Eurogentec S.A. (дочернее предприятие японской корпорации Kaneka) о производстве компанией Eurogentec вакцины INO-4800, разработанной INOVIO против коронавируса SARS-CoV-2. Kaneka Eurogentec является ведущей компанией, специализирующейся на крупномасштабном производстве ДНК-плазмид для ДНК-вакцин и исходных материалов для препаратов генной терапии.

Kaneka Eurogentec присоединяется к существующим партнерам INOVIO — компаниям Thermo Fisher Scientific, Richter-Helm BioLogics и Ology Biosciences — в глобальном производстве вакцины-кандидата. Уточняется, что каждое из предприятий, вступивших в консорциум, соответствует стандарту GMP и способно поддержать будущие крупномасштабные глобальные производственные потребности компании INOVIO в рамках всего портфеля ДНК-лекарств и вакцин.

Президент и генеральный директор компании INOVIO, д-р Джозеф Ким (Dr. J. Joseph Kim), заявил: «Наше партнерство с компанией Kaneka Eurogentec, одним из крупнейших и наиболее опытных производителей плазмид в мире, обеспечивает дополнительные масштабы нашей растущей глобальной производственной коалиции. Kaneka Eurogentec будет важным членом глобального производственного консорциума INOVIO, поддерживая наши планы по созданию, производству и масштабированию нашей вакцины-кандидата от COVID-19, INO-4800».

Отмечается, что вакцина INO-4800 показала отличный профиль термостабильности. Другие ДНК-вакцины INOVIO, основанные на той же платформе, продемонстрировали срок годности более 5 лет при хранении в охлажденном состоянии и были стабильны более 30 дней при температуре +37° C, и более одного года при комнатной температуре. Вакцины INOVIO также не нуждаются в замораживании во время транспортировки или хранении, что является жизненно важным фактором при проведении глобальной вакцинации. INO-4800 вводится с помощью запатентованного компанией INOVIO устройства доставки CELLECTRA®, которое за несколько секунд вводит препарат под кожу пациента.

В настоящее время INOVIO проводит 2-ю фазу клинического испытания вакцины INO-4800. Запланированное клиническое испытание 2/3 фазы INNOVATE представляет собой рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности вакцины INO-4800, которое будет проводиться среди взрослого населения в США.

Финансирование для проведения 2-ой и 3-ей фаз клинического испытания предоставлено Министерством обороны США, в дополнение к $71 млн, выделенному в июне текущего года для крупномасштабного производства устройства CELLECTRA® 3PSP и закупки устройств CELLECTRA® 2000.

gmpnews