ФАС оштрафовала Яндекс и Google LLC за рекламу БАД с запрещенным веществом

ФАС возбудила производство в марте. Тогда в сервисах «Яндекс. Директ» и Google AdWords была размещена реклама БАД, в состав которой входит запрещенное вещество. Реклама содержала гиперссылку на интернет-магазин iHerb. Маркетплейс освободили от ответственности во время суда, так как рекламный блок был создан системой модерации Google и Яндекс.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила компаниям «Яндекс» и Google LLC административные штрафы в 100 тыс. руб. за рекламу БАД Gaia Herbs. Биодобавка содержит перец Kava (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих веществ, его изготовление и распространение запрещено на территории России.

ФАС возбудила дело против компаний в марте 2020 года. Основанием стала жалоба СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» на распространение в поисковых системах рекламы препаратов, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Тогда «Яндекс. Директ» и сервис Google AdWords разместили рекламу БАД Gaia Herbs, созданную с помощью системы модерации рекламных сообщений. Гиперссылка направляла пользователей на маркетплейс iHerb. Глава российского представительства iHerb Илья Микин в октябре пояснил «ФВ», что продукт, который стал предметом разбирательства, на момент рассмотрения дела в суде был недоступен для заказа в России.

В апреле «ФВ» провел эксперимент и приобрел пищевые добавки, в составе которых есть запрещенные вещества, на сайтах Ozon, IHerb, Wildberries и Беру.ру. Все запрещенные продукты были сняты с продажи после обращения «ФВ» за комментариями.

Илья Калашников

pharmvestnik