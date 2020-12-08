Минздрав разъяснил применение единого структурированного справочника лекарств при госзакупках

Минздрав разъяснил порядок поэтапного перехода на обязательное применение справочника-каталога лекарств в единой информационной системе в сфере закупок. Применение справочника станет обязательным для всех заказчиков с 21 декабря.

Минздрав России письмом №18-2/И/2-17599 от 17.11.2020 разъяснил порядок поэтапного перехода на обязательное применение единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП) в единой информационной системе в сфере закупок. Его необходимо будет применять всем заказчикам с 21 декабря 2020 года. Поэтапный переход на ЕСКЛП в ЕИС начался с апреля 2020 года.

В письме отмечается, что ЕСКЛП необходимо применять как на этапе подготовки документации о закупке лекарственных препаратов, так и на этапе заключения и исполнения контракта на их поставку.

«В случае отсутствия сведений о лекарственном препарате в составе справочника ЕСКЛП, заказчикам было необходимо сформировать обращение в службу технической поддержки (СТП) ЕИС с приложением необходимой информации об отсутствующем лекарственном препарате», – указано в письме.

При закупке лекарств с возможностью поставок в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН) нескольких вариантов эквивалентных лекарственных форм и дозировок заказчики на стадии объявления закупки использовали разработанный в составе ЕИС функционал по добавлению в рамках выбранного МНН препарата соответствующих вариантов поставки, либо используя уже сформированные группы лекарств, объединенные по принципу эквивалентности лекарственных форм и кратности дозировок. Справочные сведения об эквивалентных лекарственных формах и кратных дозировках лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, размещены на сайте ЕСКЛП по адресу esklp.egisz.rosminzdrav.ru в разделе «Группы взаимозаменяемости ЛП».

Елена Сидорова

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