«Рафарма» стала участником программы «Глобальное образование»

Ежегодная встреча участников программы «Глобальное образование», созданной для поддержки граждан России, самостоятельно поступивших в ведущие зарубежные образовательные организации, состоялась 28 ноября. Во встрече приняла участие компания «Рафарма», которая выступила работодателем-партнером программы.

В рамках программы «Глобальное образование» россияне, обучающиеся за рубежом, получают государственную поддержку с последующим трудоустройством на ведущие предприятия России. Результатом ее реализации станет насыщение ключевых отраслей российской экономики высококвалифицированными кадрами мирового уровня.

На ежегодных встречах программы «Глобальное образование» обсуждаются темы трудоустройства выпускников, соответствия их компетенций запросам работодателей и профессиональной идентичности.

Компанию «Рафарма» на встрече представила ведущий менеджер по обучению и развитию персонала Эльга Гущина. Она рассказала о производственном сегменте ГК «Протек» и основных направлениях деятельности холдинга. Особый акцент был сделан на структуре, основных характеристиках, потребностях и преимуществах АО «Рафарма».

Участники встречи заинтересованно восприняли информацию и активно задавали вопросы о профессиях, востребованных компанией, и о возможности трудоустройства.

Принципы программы социальной поддержки россиян, обучающихся за рубежом, закреплены указом Президента РФ «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации» №967. Государственный заказчик программы «Глобальное образование» – Министерство науки и высшего образования РФ, оператор программы, осуществляющий ее организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение – Московская школа управления Сколково.

Участие в программе «Глобальное образование» позволяет российским компаниям еще на стадии обучения привлекать высокопрофессиональные кадры, которые получают знания в ведущих вузах мира.

Источник: «Сотекс»

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