Чемезов рассказал о планах «Ростеха» приобрести контрольный пакет компании «Форт»

Госкорпорация «Ростех» намерена продать Акционерной финансовой корпорации «Система» свою долю в компании «Синтез», которая составляет 32,4%, сообщил журналистам генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Кроме того, госкорпорация хочет приобрести контрольный пакет в компании «Форт», производителе вакцин от гриппа, в которой сейчас у «Нацимбио» «Ростеха» доля в 25%.

«Мы хотим выкупить контрольный пакет компании «Форт». Она сейчас на подъеме как основной производитель четырехвалентной вакцины против гриппа, спрос на которую с каждым годом все больше. У нас сейчас там 25%, хотим контрольный пакет», – добавил Чемезов (цитата по ТАСС).

Весной АФК «Система» вместе с финансовым партнером через холдинговую компанию Sinocom Investments Limited увеличила долю в «Синтезе» до 56,2%. Доля «Нацимбио» составляет 32,4%.

В июне сообщалось, что «Ростех» и Marathon Group планируют создать научный центр по разработке вакцин на базе завода «ФОРТ» в Рязанской области. С 2021 года на его базе планируется запустить участок для производства пилотных серий новых вакцин с последующим масштабированием производства.

Биофармацевтическое предприятие «Форт» – совместный актив холдинга «Нацимбио» и компании Marathon Group. Marathon Group основана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто, который в 2019 году покинул компанию. Основная деятельность компании – стратегические инвестиции в FMCG, ретейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее развитие этих активов.

Елена Сидорова

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