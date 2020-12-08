Bayer и Atara займутся совместной разработкой двух CAR-Т-клеточных терапий от рака

Bayer AG и Atara Biotherapeutics договорились о совместной разработке противоопухолевых CAR-Т-клеточных терапий ATA3271и ATA2271, направленных на лечения солидных опухолей. Atara получит 60 млн долл. авансом и 610 млн долл. по мере реализации плана. Соглашение было заключено в рамках новой стратегии Bayer по развитию генных и клеточных терапий.

Немецкий фармацевтический производитель Bayer AG объявил о подписании соглашения с американской биотехнологической компанией Atara Biotherapeutics о совместном исследовании, разработке и производстве CAR-Т-клеточных терапий для лечения солидных опухолей.

Сделка включает в себя разработку ATA3271, «бронированной» (терапия названа так, поскольку устойчива к иммуносупрессивной среде опухоли, благодаря CAR четвертого поколения, который позволяет увеличить распространение CAR-T-клеток) аллогенной Т-клеточной иммунотерапии, и аутологической (т.е. клетки получены от того же самого человека, который проходит лечение) клеточной терапии ATA2271 для опухолей с высокой экспрессией мезотелина, таких как злокачественная мезотелиома плевры и немелкоклеточный рак легких.

Согласно договору, Atara от Bayer получит 60 млн долл. в качестве аванса, также она имеет право на получение роялти и еще 610 млн долл. по мере прохождения этапов разработки и коммерциализации противоопухолевых терапий.

Atara займется исследованиями и разработкой ATA3271, в то время как Bayer будет ответственна за представление терапий для регистрации и их коммерциализацию, говорится в пресс-релизе немецкого производителя. Кроме того, Atara продолжит испытания ATA2271, успешно прошедшее доклинические исследования.

Перспективное, как его назвал руководитель Atara Паскаль Тушон, сотрудничество между Atara и Bayer было заключено на фоне создания платформы по развитию клеточной и генной терапии в рамках своего фармацевтического подразделения. Платформа является частью стратегии Bayer по расширению влияния в области генной инженерии. Создание новой платформы стало возможным благодаря приобретению немецкой фирмой таких компаний, как BlueRock Therapeutics в 2019 году и Asklepios Biopharmaceutical на прошлой неделе, чей фокус направлен на создание клеточных и генных терапий.

Т-клетки – это белые кровяные тельца, которые способны устранять в организме раковые клетки у здоровых людей. Проблема заключается в том, что Т-клетки часто не могут ни распознать, ни эффективно взаимодействовать с раковыми клетками. В этом случае им на помощь приходит химерный антигенный рецептор (CAR). CAR-Т-клеточная терапия включает в себя извлечение T-клеток из организма человека и их модификации химерным антигенным рецептором, который повышает их способность распознавать раковые клетки. Мезотелин – это опухолеспецифический антиген, который обычно экспрессируется на высоких уровнях на клеточной поверхности во многих агрессивных солидных опухолях и является привлекательной мишенью для иммунотерапии, включая CAR T-терапию.

Две иммунотерапии компании Atara нацелены на белок мезотелин – основной маркер для выявления заболеваний, который вырабатывается злокачественными клетками при агрессивных солидных опухолях, в том числе мезотелиому, немелкоклеточный рак легких, рак яичников и рак поджелудочной железы.

Метод лечения является относительно новым. Многие компании занимаются разработками CAR-T-терапий в попытках излечить человечество от рака. Один из имеющихся препаратов от компании Novartis уже показал хорошие результаты, вследствие чего производитель подал заявку на регистрацию терапии в Европе.

Владимир Заболотских

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