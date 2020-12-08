Московские власти пообещали лекарства всем пациентам с симптомами ОРВИ

Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что всем жителям Москвы с симптомами ОРВИ выдадут лекарства, так как впоследствии у 40% из них обнаруживается коронавирус.

Доля жителей Москвы с коронавирусом, которые сначала обращались к врачу с симптомами ОРВИ, составляет более 40%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы приняли решение, что будем выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ. Потому что доля людей в последующем, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз «коронавирус», составляет более 40%», – сказала Ракова в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» (цитата по ТАСС). Она не уточнила, будут ли лекарства выдваться бесплатно.

Правительство выделило более 5 млрд руб. для бесплатного обеспечения больных COVID-19, которые проходят лечение дома, необходимыми лекарствами. Департамент здравоохранения столицы сообщал, что Москва первой из субъектов РФ еще с весны этого года начала выдавать пациентам с коронавирусной инфекцией лекарства.

«Все необходимые препараты бесплатно выдает пациенту врач при посещении на дому либо в амбулаторном КТ-центре. Решение о назначении тех или иных препаратов может принимать только врач и только после осмотра пациента, так как курс лечения зависит от степени тяжести и течения заболевания», – говорилось в сообщении департамента.

Она также заявила, что власти столицы рассчитывают на победу над коронавирусом в ближайшие несколько месяцев, в том числе благодаря началу вакцинации. При этом, по словам Раковой, борьбе с пандемией пока не видно «ни конца ни края».

Начиная с 4 декабря работники образования, здравоохранения всех форм собственности, а также работники городских социальных служб Москве могут записаться на вакцинацию от COVID-19. По словам мэра Сергей Собянина, в столице пройдет обкатка механизма вакцинации, который потом может быть распространен на всю страну.

По его словам, в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень категорий граждан, которые могут пройти вакцинацию, будет расширяться.

2 декабря Президент Владимир Путин объявил, в ближайшее время может начаться вакцинация врачей и учителей от коронавируса. По его словам, произведено уже 2 млн доз вакцины, что позволяет начать «масштабную вакцинацию».

Елена Сидорова

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