«Яндекс.Лавка» и «Сберлогистика» открыли первые офлайн-аптеки

«Яндекс.Лавка» и «Сберлогистика» открыли первые стационарные аптеки. Для получения разрешения на дистанционную торговлю лекарствами у организаций должно быть не менее 10 аптечных организаций в России.

«Яндекс.Лавка» и «Сберлогистика» открыли свои первые офлайн-аптеки, следует из реестра лицензий Росздравнадзора, который для «ФВ» изучил AlphaRM.

Лицензия на аптеку «Сберлогистики» получена 19 ноября – точка находится в поселении Марушкинское в Новой Москве. Аптека «Яндекс.Лавки» зарегистрирована 20 ноября в подмосковных Химках.

Ранее представители «Яндекса» заявляли об отсутствияи интереса в открытии собственных аптек. Тогда в компании сказали, что требования допуска к дистанционной торговле лекарствами прописаны для аптечных организаций, а сам «Яндекс» лишь развивает свои проекты совместно с игроками фармрынка.

Как пояснили «ФВ» в пресс-службе «Яндекс.Лавки», организация действительно заинтересована в развитии направления быстрой доставки безрецептурных лекарств, но не планирует создание отдельного сервиса для этого. Лицензия на осуществление фармдеятельности в Химках получена в рамках эксперимента по направлению продажи лекарств. При этом их продажа не планируется в ближайшее время, а развитие офлайн-аптек вообще не входит в планы компании, отметили в «Яндекс».

«ФВ» направил запрос в «Сбер».

«Сберлогистика» – компания экосистемы Сбербанка, федеральный логистический оператор. По информации с сайта компании, «Сберлогистика» развивает собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России.

«Яндекс.Лавка» описывает себя как магазин у дома, в который не нужно ходить. В «магазине» работают кладовщики, собирающие заказы, а их доставка, по заявлению компании, в среднем занимает 10-15 минут.

Руслан Мавлиханов

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