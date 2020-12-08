В аптечной сети «36,6» сменились руководители отделов

В розничном отделении ПАО «Аптечная сеть 36,6» вновь проводятся кадровые перестановки, рассказали «ФВ» два источника с фармрынка. В сеть перейдет бывший коммерческий директор «Магнит Фарма» Юлия Собакина.

В аптечной сети «36,6» в очередной раз произошли кадровые перестановки. Ранее «ФВ» писал о том, что в компании сменился топ-менеджмент, сейчас в сети назначены новые руководители отделов.

Юлия Собакина, ранее занимавшая должность коммерческого директора в «Магнит Фарма», займет должность руководителя СТМ в «36,6», сообщили «ФВ» два источника на фармрынке. На ее место в «Магнит Фарма» пришла Александра Кожаева, занимавшая должности коммерческого директора/директора по логистике (с 2005 года) и исполнительного директора (с 2010 по 2013 год) в «36,6». Информацию о должности в «Магнит Фарма» подтвердила сама Кожаева. Собакина и «36,6» воздержались от комментариев.

Иван Федорченко, бывший руководитель отдела по управлению маркетинговыми контрактами, ушел из компании. Его должность заняла Алла Бахтиозина – бывший руководитель СТМ. С 2008 по 2010 год Собакина и Бахтиозина уже работали в сети совместно под руководством бывшего коммерческого директора «36,6» Германа Иноземцева.

Собакина и «36,6» воздержались от комментариев.

В сентябре «ФВ» сообщал о том, что пост коммерческого директора сети покинула Евгения Ламина. Тогда ее место занял топ-менеджер Усолье-Сибирского химзавода Сергей Демин.

Руслан Мавлиханов

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