Илья Калин «Предвкушаем драйв и приятную усталость»

С чувством тревоги

‒ Как вы пришли в фарму?

‒ Перед этим я порядка восьми-девяти лет работал в европейских компаниях, в производстве электротехнического оборудования. Сфера деятельности для меня не имела принципиального значения, важнее было, что это европейская производственная компания с историей и стабильностью. И внутри было сформировано ощущение, что если я куда-то пойду дальше – это будет производственная компания, обязательно иностранная. Я верил, что это дает гораздо больше возможностей для развития. Мой опыт в фарме начался с 2011 года. И это была российская, достаточно молодая фармацевтическая компания. Мне позвонили из рекрутингового агентства и сказали: «Илья, есть отличный вариант, российский (чуть ли не слово «стартап» прозвучало)… фармацевтический, надо съездить, поговорить». Я подумал, что этот вариант все же можно рассмотреть.

Что любопытно, ранее я отправил свое резюме по электронной почте в компанию «Гротекс». Со мной связался директор по персоналу. Мы поговорили, она объяснила,что на данный момент для меня ничего нет. Прошло больше года, и вдруг звонок Светланы Зинченко, которая просто когда-то достала резюме. В этот же момент была потребность в нужном человеке. К вопросу о том, возможно попасть в ту компанию, которая тебя заинтересовала. Все возможно, нужно просто немножко приложить усилий.

‒ Как начинался путь в «Гротекс»?

‒ В рамках моего первого собеседования с Олегом Жеребцовым была предусмотрена персональная экскурсия по производству, причем Олег сам ее проводил. Это позволило сразу лучше понять многие детали производственного процесса. Когда видишь производство, понимаешь, что это не какой-то разовый проект по принципу «сорвать большой куш и уехать отдыхать».

‒ В каком состоянии был «Солофарм», когда вы пришли?

‒ Сложный вопрос. Пожалуй, в тревожном. И тревога эта была связана с большим количеством привлеченных инвестиций, активным развитием производства. На тот момент выручка еще не догоняла амбиции, которые мы уже начинали реализовывать. Естественно, у любого нормального человека, у любой нормальной компании будет некоторое тревожное состояние. Сейчас этого ощущения, к счастью, уже нет.

‒ Идти таким путем очень рискованно. На чем был основан этот риск?

‒ На смелости, решительности и глубоком понимании деталей и происходящих процессов. Это я бы поставил на первое место, так как на рынке много примеров компаний, которые не смогли справится с этим разрывом в долгосрочных инвестициях. Это как лестница: ты постоянно шагаешь наверх, наверх, наверх. Это вопрос контроля параметров компании на всех этапах, во всех отраслях, это и финансы, и организационная структура, и качество подбора персонала, и то, какое оборудование ты покупаешь. Нужно разбираться во всем, и такой человек у нас есть.

Играющий тренер

‒ Кто такой Олег Жеребцов?

‒ Я, с вашего позволения, отвечу кратко, чтобы не петь дифирамбы, потому что узнать, кто такой Олег Жеребцов, можно только работая с ним плечом к плечу. Это Играющий тренер. Человек, который всегда в деталях, за работой которого ты наблюдаешь и можешь многому научиться. Я часто замечаю за собой, что начинаю копировать его элементы менеджмента, может быть, даже общения.

‒ Кем вы пришли в «Гротекс» и кто вы сейчас?

‒ Пришел я директором по закупкам и логистике, сейчас называю себя ровно так же. Но что касается моего отношения к компании, для меня очень важно смотреть на происходящее не с точки зрения директора по закупкам и логистике, а с точки зрения топ-менеджера, это позволяет видеть картину в целом. Если ты видишь где-то изъяны и знаешь, что делать в этой ситуации, то обязан сделать. Вне зависимости, как ты называешься.

‒ Как вы сами себя оцениваете в качестве руководителя?

‒ У меня есть собственное видение, какой я руководитель, но какой я на самом деле, лучше скажут коллеги. Я стараюсь выстраивать руководство по компетенциям. Если речь идет о какой-то задаче, которую необходимо разделить или поставить перед сотрудниками, мне очень важно, чтобы я сам понимал в деталях, о чем идет речь и что мы должны получить в результате. И чтобы сотрудник ровно так же понимал, для чего это делается и какой результат мы ждем. При таком подходе часто не нужно даже ставить задачу, можно объяснить результат, к которому мы должны прийти, а задачу придумывает сам человек. Это будет гораздо более фундаментально, гораздо более проактивно, за этим не нужно будет следить, потому что человек знает, к чему нужно будет прийти.

‒ То есть вы сторонник творческого подхода?

‒ Да, я за творчество. Руководитель одного из направлений как-то бросил фразу, когда я вернулся то ли из отпуска, то ли из командировки: «Илья, ты один из редких примеров, когда с руководителем лучше, чем без него». Это, конечно, больше шутка, но, надеюсь, в ней есть хоть доля правды. К этому и надо стремиться.

Ключ к успеху

‒ Что касается менее романтизированной части работы компании «Гротекс» ‒ ошибки, провалы, сложные ситуации – была ли какая-то сложная ситуация, которая врезалась в память и идет с вами до сих пор?

‒ Их много, но в целом ошибки – это неотъемлемая часть моей работы, потому что мы занимаемся планированием объема продаж и операций, операционным планированием, и здесь, если ты не совершаешь ошибок, ты не развиваешь систему, ты не развиваешь подход.

Здесь важно не то, что ты ошибаешься. Как я уже сказал, «Гротекс» ‒ это площадка для творчества. Важно то, что ты делаешь потом. Мы стали расти, у нас стала появляться статистика. То есть мы раньше не умничать тремя сигмами коэффициентами, у нас не было статистики продаж. Потом мы, наделав ошибок, набив шишек, начали сами совершенствовать свои же инструменты, созданные нами же. И в этом есть правильный подход – постоянное совершенствование того, чего ты уже достиг. Поэтому появились многофакторные модели, методики, группы оборачиваемости, учитывающие маржинальную стоимость ошибок, вероятность ошибок, и так далее.

‒ Каким оказался 2020 год для вашей деятельности?

‒ На пике нагрузки, на пике вызовов, но здесь даже формулировка не моей деятельности, год затронул все возможные виды деятельности. Это полноценный кризис, причем политический, производственный, социальный, и, собственно, пандемия стала завершающим аккордом. Фармацевтика оказалась в авангарде этих всех проблем, плюс еще к нам «прилетела» маркировка. Не то чтобы неожиданно, но добавила драйва в нашу деятельность.

Мы, с точки зрения производственного сырья и материалов, импортируем около восьмидесяти процентов. География обширная: Америка, Европа, Китай, Япония, Индия и пр. Мы весь год проживали в таком состоянии: ты просыпаешься утром, идешь читать новости, чтобы хотя бы примерно понять, что тебя ждет сегодня. В какой-то день ты просыпаешься и понимаешь, что в Италии ситуация катастрофическая. Ты понимаешь, что там у тебя завод одного из твоих ключевых поставщиков субстанции, что надо срочно придумать запасные варианты, быстро обращаться к уровню запасов, где-то корректировать.Потом закрывается Индия, идет ограничение логистики в Китае. Это все происходит день за днем, и ты не знаешь, когда это закончится, можно только пытаться предугадать события.

Мы столкнулись со многими проблемами. Наш завод был несколько раз на грани. Но что важно: на фоне происходящего компания «Гротекс» и Олег Жеребцов делали официальные обращения, что мы не повышаем цены и просим наших партнеров поддержать такую позицию.

‒ Тяжело было найти тех, кто сумел сохранить честь в этой ситуации?

‒ Большинство оказывало нам всестороннюю поддержку. Единственное, было сложно с точки зрения коммуникации, ведь мы с контрагентами работаем очень внимательно и близко. Мы очень ценим нашу партнерскую взаимосвязь и заручаемся поддержкой наших партнеров. Приведу пример: в 2019 году перед компанией стояла очень амбициозная задача прироста, который нужно было финансировать. Нам было очень важно добиться для большей части поставщиков принципиально новых условий по отсрочкам платежей для того, чтобы сблизить моменты расхода денег и прихода денег. Задача поставлена – надо исполнять. Мы прыгаем в поезда, в самолеты и первую пару-тройку месяцев проводим в командировках, личное общение где-то за чашкой чая, кофе в Мюнхене. Буквально полчаса живого общения глаза в глаза, ты объясняешь ситуацию, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, чтобы человек понял, для чего ты это делаешь. Что это совместный рост, совместное будущее, мы не просто просим профинансировать ‒ мы это меняем на обязательство по приросту совместного бизнеса. И это дало свои плоды. На мой взгляд, мы очень хорошо выполнили эту задачу. Но что происходит в этом году? Задачи были еще более амбициозные: не провалить поставки, не остановить производство с учетом того, что мир закрыт.

В этом году, когда еще больше нужна прямая коммуникация с партнерами по всему миру, ты уже не можешь этого сделать, не можешь поехать ни в Европу, ни в Китай. Никуда. Здесь нужно отдать должное нашим поставщикам, которые выполняли обязательства вне зависимости от того, что происходило у них. Как итог – мы проскочили, во многом потому, что быстро среагировали.

‒ Недавно «Форбс» опубликовал новость о том, что компания «Солофарм» вошла в ТОР20 лучших фармацевтических компаний России. В чем ваша формула успеха?

‒ Пусть «Форбс» подождет еще немного, цифры будут меняться. А для того чтобы повторить успех компании «Гротекс», нужно скопировать корпоративную структуру компании. Но это невозможно.

‒ Почему в вопросе успеха компании вы применяете как критерий корпоративную культуру, а не, например, финансовые показатели?

‒ Потому что финансовый показатель – это показатель деятельности, которая все равно строится на фундаменте, а корпоративная культура является таким фундаментом. Она задает отношение каждого конкретного человека, который попадает в эти стены. Здесь не приживаются токсичные люди, здесь тот, кто попал и влился ‒ становится частью фундамента компании. Я бы сказал, что основная ценность в компании – это люди. Но есть еще один момент – это коммуникации между людьми. То есть люди не могут быть просто сами по себе хорошие, и это обязательный критерий успеха. Эти люди должны быть правильно связаны между собой. Наверное, это скопировать очень тяжело. Подобрать правильных людей, правильно их мотивировать, дать им правильные инструменты.

Форма и содержание

‒ Вы упомянули маркировку как один из вызовов года. Расскажите подробнее.

‒ «Гротекс» инвестировал сотни миллионов рублей только в оборудование, немалые расходы были и на дополнительный персонал, который обслуживает эту маркировку. Все в короткие сроки было сделано. Да, мы не оказались в передовиках, не рапортовали, что первого января все готово. Рынку дали возможность отсрочки до первого июля. К первому июля мы были готовы, но оказался не готовым провайдер.

Если вы нам дали отсрочку, что вы сами делали в это время? Вы не дотестировали систему, не подумали о том, что будет колоссальная нагрузка на систему, когда все в нее войдут? Это очень странно для федерального проекта такого масштаба. Причем, насколько я слышал, были высказывания о том, что все было протестировано, но результат все знают.

Сам замысел сомнений не вызывает. Мы заинтересованы в частной конкуренции, в прозрачности во всей товаропроизводящей цепочке, от производителя до конечного потребителя. Все правильно. Это борьба с контрафактом. Но, как я уже сказал, по содержанию все хорошо, по форме не очень получилось. То есть я не могу сказать, что не получилось. Безусловно, никто не ставит крест на этой истории, конечно, все получится.

‒ Каковы перспективы у компании «Гротекс»?

‒ Компания будет развиваться и она будет оставаться прежней с точки зрения своего подхода. Потому что пара-тройка новых производственных линий возбуждает нас гораздо больше, чем корпоративный суперджет. Это очень важно. Все, что зарабатывает компания, она тратит на инвестирование в новые проекты.

Мы строим завод, развиваем новые направления: это биотехнологии, твердые формы выпуска, типа порошковых ингаляторов, – многое из того, что мы видим сейчас. Что будет через год, через два, через три? На тот момент будет еще более широкий спектр новых направлений, на которые мы будем с восторженными, широко раскрытыми глазами смотреть и предвкушать драйв и приятную усталость. Хочется оставить свой положительный след в истории этого успеха.

‒ Как бы вы коротко охарактеризовали компанию «Гротекс»?

‒ В моей жизни – это, во-первых, удача. Я действительно считаю, что это удачное стечение обстоятельств. Для новых людей это, в первую очередь, возможность раскрыть себя. В любой момент, в любой точке офиса завода у тебя есть такая возможность.