Минздрав зарегистрировал предельную цену на вакцину «Спутник V»

Стоимость двухкомпонентной российской вакцины, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи, составит 1942 руб. Для россиян вакцинация проводится бесплатно. О том, что на включенные в Перечень ЖНВЛП вакцины не была установлена предельная отпускная цена, сообщил на этой неделе «ФВ».

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. «Она составляет 1942 руб. за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 руб.», — сообщил «ФВ» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что для граждан России вакцинация бесплатная и добровольная. Соответствующие записи появились в ГРЛС. Решение Федеральной антимонопольной службы еще не опубликовано.

Предельная отпускная цена в ГРЛС указывается без НДС. С учетом НДС цена составит 2136,20 руб.

Правительство включило вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в Перечень ЖНВЛП в начале декабря, но до сегодняшнего дня не зарегистрировало цены на них. Согласно пункту 8 статьи 61 Федерального закона № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», ЖНВЛП не могут быть реализованы и отпущены, если на них не зарегистрирована предельная отпускная цена. Это значит, что ни производители, ни дистрибьюторы не могут продавать вакцину ни в розницу, ни в больницы. При этом президент объявил, что массовая вакцинация должна начаться в конце следующей недели, а в Москве вакцинация началась сегодня, 5 декабря. Кроме того, некоторые больницы также сообщили о возможности привиться.

На то, что производители не имеют права начать продажу вакцин без установленной цены, обратил внимание «ФВ». На соответствующие запросы Минздрав и ФАС не ответили.

Представители разработчика вакцины НИЦЭМ им. Гамалеи, а также Министерства здравоохранения и Российского фонда прямых инвестиций несколько раз говорили, что вакцина в розницу пока продаваться не будет. Минздрав уточнял, что распределением поставок вакцины от COVID-19 занимается само ведомство. В РФПИ заявляли, что стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков составит менее 10 долл. Разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцина оценивается в 2—3 долл. Вакцины Pfizer и Moderna обойдутся странам в 20—30 долл. за дозу, вакцина Moderna — ниже 25 долл. за дозу.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Фото: sputnikvaccine.com

Ринат Васбеев

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