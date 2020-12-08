«РТ-Инвест» выбрала разработчика концепции системы по утилизации медотходов

Немецкая консалтинговая компания Roland Berger разработает для структуры «Ростеха» «РТ-Инвест» концепцию системы обращения с медицинскими отходами в Московской области. Компания была выбрана в результате конкурса, контракт с победителем заключен. На реализацию проекта «РТ-Инвест» собирается потратить 7 млрд рублей.

Разработать концепцию вызвались шесть компаний, победило предложение Roland Berger. Сумма контракта не раскрывается.

«Инвестиции в новую систему управления медотходами планируются в размере 7 млрд рублей. Комплексная система даст 100% утилизацию медицинских отходов, налоговые поступления в бюджет составят более 3 млрд рублей. Кроме того, для жителей Московского региона будет создана тысяча новых рабочих мест. К 2023 году ни один пакет с медотходами не оставит опасного следа в Подмосковье», – сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Победителю совместно с «РТ-Инвест» и правительством Московской области предстоит определить, какой способ утилизации медотходов будет использован, источники образования, морфологического состава, логистических маршрутов и инфраструктуры переработки медотходов. В «РТ-Инвест» обещают, что путь медотходов будут мониторить посредством системы ГЛОНАСС.

Во втором квартале предполагается организовать систему идентификации, учета образования, контроля перемещения и мониторинга медицинских отходов. В первом квартале 2022 года планируется запустить предприятия по утилизации медотходов.

Сенатор Алексей Русских в августе 2020 года внес в Госдуму законопроект, утверждающий ООО «Дмитровский МПК» (входит в «РТ-Инвест») оператором службы утилизации медицинских и биологических отходов в Московской области на 15 лет. Документом предлагается ввести в регионе эксперимент по централизованному обращению с медотходами с начала 2021 года до конца 2035 года.

Позже стало известно, что «Ростех» предложил Минпромторгу назначить дочернее предприятие «Росхимзащита» единым оператором по утилизации медотходов по России. Замгендиректора госкорпорации направил такое обращению первому заместителю главы ведомства Сергею Цыбу 12 августа.

По оценкам операторов «мусорного» рынка, от 50% до 90% инфицированных или потенциально инфицированных медицинских отходов (класса «Б» и «В») не утилизируются должным образом, а захораниваются на несанкционированных площадках.

Международная консалтинговая компания Roland Berger основана в 1967 году в Германии. Располагает 52 офисами в 35 странах. Работает с предприятиями транспорта, машиностроения, сельского хозяйства, энергетики, потребительских товаров и розничной торговли, цифровизации.