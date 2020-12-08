Объем рынка упаковочного оборудования для фармотрасли может достичь $15,2 млрд к 2027 году

Ожидается, что мировой рынок упаковочного оборудования для фармацевтической промышленности вырастет на 13,2% в 2020 году, к 2027 году достигнет $15,2 млрд, что соответствует среднегодовому росту в размере 9,3% за период с 2020 по 2027 годы.

Аналитики Research And Markets сообщают, что несмотря на оптимистичный прогноз для рынка, фармацевтическая промышленность не обходится без своей доли проблем. В отрасли наблюдаются перебои с поставками исходных материалов и ингредиентов, при этом производство зависит от сырья из Китая, что сказывается на большинстве стран. Глубокое потрясение, пережитое в связи с пандемией коронавируса, пробудило интерес к самообеспеченности производственной цепочки поставок.

Производство лекарств сталкивается с давлением отложенного спроса, а также проблемами, связанными с масштабированием производства для удовлетворения растущего спроса. Оборудование для упаковки лекарств пока выигрывает от разработки терапевтических средств и вакцин для профилактики и лечения COVID-19 и разработки инновационных лекарств, однако неизвестно как долго это продлится.

Несколько компаний начали предоставлять противовирусную, стерильную упаковку для уменьшения опасений, связанных с заражением коронавирусом. Эти решения предназначены для защиты работников, находящихся на переднем крае борьбы с COVID-19. Пандемия не только подтолкнула спрос на упаковку для медицинских учреждений, такую как медицинские помпы для введения лекарств, жесткая пластиковая и гибкая блистерная пленки, но и увеличила риск передачи вируса через поверхности фармацевтической упаковки.

На этом фоне, считают аналитики, именно пластик становится идеальным материалом для антивирусной и стерильной упаковки. Благодаря своей высокой универсальности и барьерным свойствам, пластик, как ожидается, станет предпочтительным вариантом для таких упаковочных решений.

Кроме того, ожидается, что антивирусные биополимеры будут пользоваться огромной популярностью благодаря своей экологичности и низкой токсичности. Эти продукты представляют собой эффективное решение для снижения риска загрязнения и обеспечения безопасности при обращении. Некоторые компании также делают ставку на технологию стерилизации на основе NO2. Технология предлагает преимущества сверхнизких температур, низкого давления и более короткого времени цикла. Кроме того, пластик представляет собой идеальное решение для обеспечения более длительного срока хранения фармацевтической продукции, что должно принести пользу упаковочному материалу во время пандемии.

Компании же, занимающиеся разработкой вакцины от COVID-19, вовсю подписывают с упаковочными предприятиями соглашения о производстве шприцев и флаконов для упаковки своих препаратов.

Так компания Moderna заключила соглашение с предприятием Catalent на поставку флаконов и упаковки для первоначальной партии своей вакцины в 100 млн доз. Ожидается, что компания будет производить от 500 млн до 1 млрд доз в год, начиная с 2021 года, чему должно способствовать партнерство с компанией Lonza, а это значит и вырастет потребность в упаковочных решениях.

Ожидается, что вакцины компаний Moderna, AstraZeneca, CanSino Biologics и Pfizer будут препаратами первой волны и активно начнут выпускаться в конце 2020 года и в первом квартале 2021 года. Препаратами второй волны могут стать вакцины Johnson & Johnson и GlaxoSmithKline-Sanofi и начать выпускаться во второй половине 2021 года. здесь нужно понимать, что производство вакцин начинается задолго до получения разрешения и так называемого масштабного выпуска.

gmpnews