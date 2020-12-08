«Фармасинтез» усиливает борьбу с COVID-19 на максимальных производственных мощностях

До конца года Группа компаний «Фармасинтез» выпустит свыше 100 тысяч упаковок «Фавибирина» (МНН фавипиравир), а в 2021 году на иркутском заводе группы компаний будет произведено уже порядка 600 тысяч упаковок. Для производства будет использована собственная фармсубстанция фавипиравира, синтезируемая на одном из заводов группы компаний в городе Братске – «БратскХимСинтез».

Сообщается, что регистрационное удостоверение на лекарственный препарат «Фавибирин» было получено 3 декабря.

«Фармасинтез располагает мощной производственной базой, представленной пятью заводами в России. Это позволяет нам в достаточно сжатые сроки произвести и отгрузить востребованные препараты в необходимом количестве, исходя из потребностей, прежде всего, внутреннего рынка. Большой интерес проявляют к этому препарату и ряд других стран, там где этот препарат еще не зарегистрирован», — пояснил Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез».

Фавипиравир — противовирусный препарат, который применяется, в частности, для лечения новой коронавирусной инфекции. Он прошел клинические испытания в Китае и Японии. В России клинические исследования фавипиравира провели с участием 330 пациентов с COVID-19. Минздрав России включил препарат в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 при всех формах течения заболевания – лёгкой, среднетяжелой и тяжелой. Может применяться как в амбулаторной практике, так и в стационаре.

gmpnews