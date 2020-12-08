Минздрав: логистическая цепочка по поставкам вакцины от COVID-19 полностью разработана

Логистический паспорт по вакцинации от коронавируса составлен в России, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 7 декабря.

«По вакцинным препаратам сегодня разработана полностью логистическая цепочка по поставкам вакцины и составлен паспорт логистический всей страны с пунктами непосредственно проведения вакцинации. Данный паспорт четко содержит в себе информацию о каждом регионе и каждом месте, где будет проводится вакцинация», — сказал Мурашко.

По его словам, вакцины внесены в список жизненно важных лекарственных препаратов и зарегистрирована предельная отпускная цена производителя.

В свою очередь, глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику.

«Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации», — заявил Мишустин.

Он также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о возможности и порядке прохождения бесплатной вакцинации.

gmpnews