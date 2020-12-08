В этом году российские поставщики открыли четыре новых направления для экспорта лекарств

Суммарный объём экспортных поставок готовых ЛП из России по итогам 1-3 кв. 2020 г. достиг 40,2 млрд руб. (в ценах с учётом таможенных сборов). Величина фактически сопоставимая с общим объёмом отгрузок ЛП из России за весь 2018 г. При этом рублёвая динамика относительно 1-3 кв. 2019 г. остаётся на внушительном уровне 23,3%, передает аналитическая компания RNC Pharma®. Натуральные объёмы поставок ЛП на экспорт растут даже быстрее денежных, за минувший год отгрузки увеличились на 27,5%, всего за девять месяцев 2020 г. было поставлено порядка 0,83 млрд упак.

Значительные объёмы российского лекарственного экспорта пока приходятся на страны ЕАЭС, по итогам отчётного периода это направление занимало 38,1% в денежном выражении. Интересно, что за год значимость отгрузок в рамках таможенного союза заметно сократилась, в 1-3 кв. 2019 г. она достигала 38,5%. Суммарно в текущем году из России в страны ЕАЭС было отгружено ЛП на 15,3 млрд руб., долгосрочная динамика достигала 22% в рублях, но отгрузки за пределы объединения развивались быстрее, прирост здесь зафиксирован на уровне 24%. Основные объёмы поставок ЛП из России в адрес стран Евразийского союза приходились на Казахстан (7,5 млрд руб.), это же направление в текущем году характеризовалось максимальной динамикой поставок (+48% в рублях). Второй с точки зрения абсолютных объёмов результат демонстрирует Беларусь (6 млрд руб.), но динамика здесь из числа стран ЕАЭС наихудшая, всего 2% в рублях. Поставки в Киргизию и Армению увеличивались почти синхронно, прирост зафиксирован на уровне 13% и 12% соответственно. Впрочем, объёмы отгрузок здесь относительно небольшие, суммарно эти две страны закупили российских ЛП на 1,8 млрд руб.

Помимо поставок в рамках Евразийского союза российские экспортёры отгружали ЛП в 88 различных стран. Максимальные объёмы приходятся на Украину (по факту поставки ведутся в основном на территории ДНР и ЛНР) и в Узбекистан. Темпы роста отгрузок здесь несколько выше средних по сегменту: 27% и 25% в рублях соответственно. Максимальную же динамику по итогам 1-3 кв. 2020 г. мы фиксируем в отношении поставок в Ливан, за год рублёвый объём отгрузок увеличился в 536 раз, сумма, правда, очень небольшая, всего 719 тыс. руб. На этом направлении поставлялось три торговых марки от двух российских предприятий, основной объём приходился на «Авва Фармасьютикал» (Лактофильтрум и Фильтрум), так же фиксировались отгрузки Вакцины жёлтой лихорадки «Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова».

Заметно выросли поставки ЛП из России в Македонию (в 74 раза). В страну проводились отгрузки 5 торговых марок, основной объём приходился на препараты компании «Сотекс»: Блоккос (бупивакаин) и Октретекс (октреотид). Фиксировались так же поставки препарата Коронавир (фавипиравир) от «Технологии Лекарств» (группа «Р-Фарм»). Вообще препараты фавипиравира в текущем году стали заметным достижением на экспортном направлении. Общий объём поставок за 9 месяцев приблизился к сумме 440 млн руб. (без учёта стран ЕАЭС), при этом отгрузки велись в 4 страны, максимальные объёмы приходились на Туркмению, Боливию и Узбекистан.

Так же отметим, что в текущем году российские поставщики открыли 4 абсолютно новые направления поставок, из них максимальные объёмы приходились на Доминиканскую Республику (2,2 млн руб.). В эту страну поставлялся только один препарат Ритуксимаб российской компании «Биокад».

Динамика объёмов экспорта готовых ЛП из России (включая отгрузки в страны ЕАЭС) за 2015-2019 гг. и 1-3 кв. 2020 г., в ценах с учётом таможенных сборов

gmpnews