На Московской облтаможне объем оформленных маркированных лекарств увеличился в 12 раз

Более 6,5 тыс. тонн маркированных лекарств выпустила в свободное обращение Московская областная таможня в ноябре 2020 года. Это почти в два раза превышает объем импортных препаратов, оформленных таможней в октябре.

С момента введения обязательной маркировки 1 июля 2020 года объем оформленных маркированных лекарств вырос в 12 раз – с 530 тонн в июле до 6,5 тыс. тонн в ноябре. За пять месяцев Московская областная таможня выпустила более 3 000 деклараций на товары с лекарствами, вес препаратов превысил 15,8 тыс. тонн.

Напомним, что с 1 июля 2019 года началась регистрация аптек и медицинских организаций в системе «Честный Знак» для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий. 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий. 1 июля 2020 года маркировка стала обязательной для всех лекарств.

Регионом деятельности Московской областной таможни являются Москва и Московская область за исключением аэропортов и аэродромов.

gmpnews