Индия возлагает надежды на 4 вакцины от коронавируса для вакцинации 30 млн человек Правительство Индии ожидает, что две вакцины от COVID-19 — Covishield от компании AstraZeneca и Covaxin от Bharat Biotech — будут готовы к январю 2021 года, а уже четыре — к концу апреля, что увеличит перспективы на формирование достаточных запасов для вакцинации приблизительно 30 млн человек, в основном это приоритетные группы населения, сообщает издание The Economic Times. Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший на сегодня мировой производитель вакцин по объему, 6 декабря запросил разрешение на экстренное использование в стране вакцины Covishield, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским Университетом. Производитель вакцин обратился к Генеральному контролеру лекарств Индии, сославшись на неудовлетворенные медицинские потребности из-за пандемии и в интересах широкой общественности. Ожидается, что ещё одна вакцина против коронавируса — Covaxin (разработана индийской компанией Bharat Biotech) будет одобрена для экстренного использования к концу января или началу февраля 2021 года, если препарат успеет пройти все исследования. Регуляторный орган в сфере обращения лекарств и правительство Индии также рассматривают заявку компании Pfizer на получение разрешения на экстренное использование препарата, разработанного совместно с немецкой компанией BioNTech, правда пока ещё оценивается точное количество доз, необходимых для усиления программы вакцинации приоритетных групп населения. Помимо этих трех, к апрелю, скорее всего, будет выпущена в обращение и российская вакцина «Спутник V». «Мы ожидаем, что к апрелю в Индии будет, как минимум, четыре вакцины. Таким образом, к июню-июлю должно быть достаточно вакцин, чтобы охватить приоритетную группу», — сказал один из высокопоставленных чиновников. Заявка компании Pfizer, которая уже получила разрешение на экстренное использование в Великобритании, Бахрейне и ряде других стран для своего препарата, будет рассмотрена Национальной экспертной группой в сфере регулирования вакцин (National Expert Group on Vaccine Administration — NEGVAC) и профильной экспертной комиссией (subject expert committee — SEC) при Центральном управлении по контролю за лекарствами (Central Drugs Control Organisation) в течение ближайших нескольких дней. Источники сообщают, что несмотря на то, что правительство положительно относится к заявке компании Pfizer, NEGVAC больше заинтересована в вакцинах, которые проходят испытания непосредственно в Индии. «У нас есть вакцины, которые разрабатываются на сравнительно более простых платформах и производятся на местном уровне. Это упрощает нам закупки, поставки, распределение и логистику», — сказал чиновник. Согласно источникам, правительство ожидает поставки около 40 млн доз вакцины Covishield в течение пяти-шести месяцев. Хотя правительству понадобится около 60 млн доз вакцины для вакцинации 30 млн человек из приоритетных групп населения (поскольку вакцина двух-дозовая), предполагается, что необходимое количество доз будет получено после утверждения вакцин Covaxin и Sputnik V. Напомним, что компания Bharat Biotech начала 3-ю фазу испытаний своей вакцины от COVID-19, а Dr Reddy's Laboratories проводит исследований российской вакцины «Спутник V» в Индии. Помимо этого, компания Cadila Healthcare находится на продвинутой фазе исследований на людях, разрабатываемой вакцины против коронавируса.