Дмитриев предложил ввести альтернативных операторов системы маркировки

Маркировка лекарств не способствует борьбе с фальсификатом на рынке, сказал глава Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в ходе в XII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, передает корреспондент «ФВ». Система не работает из-за технических сбоев и безответственности оператора, считает эксперт. Он считает, что в системе МДЛП должны появиться альтернативные операторы.



В ходе съезда Виктор Дмитриев выразил обеспокоенность производителей по поводу возврата к общему режиму маркировки с 1 февраля 2020 года. «Ошибки, которые привели к остановке системы 30 сентября 2020 года, так и не решены. Из-за подобных сбоев образуются «товарные тромбы», – отметил он. – Полного восстановления потерянных данных до сих пор не произошло».

Эксперт рассказал, что часть производителей не используют уведомительный режим из-за невозможности быстро перестроить программное обеспечение. Он предложил оператору провести техническую модернизацию системы и представить ее для широкомасштабного тестирования. «При доработке нужно минимизировать количество точек, по которым идет информация. Доходит до того, что мы не можем передвинуть продукцию от конвейера до склада, пока идет ответ от оператора. Приходится останаливать конвейер на несколько суток», – сказал Дмитриев.

Глава ассоциации отметил, что отрасли нужны альтернативные операторы системы МДЛП, предложив «Сбер» и ФНС. «Нас бепокоит отсутствие адекватной юридической базы, обязующей оператора нести ответственность за сопровождение системы МДЛП. Мы работаем по рекомендациям и письмам, которые постоянно меняются и не имеют юридической силы, – сказал Дмитриев. – Мы настаиваем, что ответственность должна быть прописана в приказах Минпрома с четким указанием, какие меры воздействия будут применены в случае срыва».



К 1 февраля рынок должен окончательно подготовиться к внедерению маркировки, выразил уверенность директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин. «Мы работаем практически в ручном режиме с каждым участником и готовимся к включению режима отслеживания препаратов на каждом этапе», – сказал он.

Ольга Коберник

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