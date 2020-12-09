Московский эндокринный завод наладит выпуск препаратов для лечения COVID-19

Московский эндокринный завод начнет производство препаратов, в том числе для лечения COVID-19, которые ранее завозились из-за рубежа. В декабре также планируется наладить выпуск психотропных препаратов мидозолам и диазепам.

Московский эндокринный завод (МЭЗ) начнет производство препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции, которые ранее завозились из-за рубежа. Об этом сообщил журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«Производство гепарина на Московском эндокринном заводе будет удвоено в первом квартале. В декабре мы ожидаем получение регистрационного удостоверения препарата-антикоагулянта, который применяется в госпитальном сегменте РФ, в том числе и Москве – удостоверение надропарина кальция, начнется выпуск этого антикоагулянта. В январе мы ожидаем получение эноксапарина натрия, начнем производство на Московском эндокринном заводе», – сказал Цыб (цитата по ТАСС).

На закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 из городского бюджета дополнительно направят 1,6 млрд руб. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщила пресс-служба правительства Москвы.

Закупленные препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров, их также будут бесплатно выдавать пациентам, которые лечатся на дому.

В планах московских властей в следующем году выделить 10 млрд руб. на вакцинацию горожан против коронавирусной инфекции. Всего в ближайшие три года Москва направит на эти цели 30 млрд руб.

Елена Сидорова

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