Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса

Премьер-министр поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

Губернаторы должны обеспечить доставку препаратов в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря.

О результатах этой работы главы регионов обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря. Самому министерству поручено до 11 декабря представить в правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны.

Минюсту Мишустин поручил обеспечить государственную регистрацию постановления Главного государственного санитарного врача от 27 ноября 2020 года № 38 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3669 – 20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении различных видов работ и услуг».

3 декабря премьер-министр провел встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции. На ней обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы в России выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев.

«Просил бы также вас самих проверить, чтобы каждый регион, который с вами работает, был готов принять вакцины. Чтобы в регионах были созданы все необходимые условия для того, чтобы принимать, хранить, перевозить вакцину. Для этого есть холодильное оборудование и соответствующий транспорт», ­– сказал Мишустин производителям.

2 декабря президент Владимир Путин объявил, что в ближайшее время может начаться вакцинация врачей и учителей от коронавируса. По его словам, произведено уже 2 млн доз вакцины, что позволяет начать «масштабную вакцинацию».

Елена Сидорова

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