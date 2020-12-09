Представлен первый российский биологический препарат для лечения бронхиальной астмы

Онлайн-симпозиум, посвященный современным методам терапии бронхиальной астмы, состоялся 30 ноября в Москве.

На мероприятии с докладами, посвященными современным представлениям о патогенезе и методах терапии бронхиальной астмы, выступали ведущие специалисты в области респираторных заболеваний: д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев; д.м.н, профессор, президент Российского респираторного общества Андрей Белевский; д.м.н., профессор Наталья Ненашева; д.м.н., профессор, генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай.

Сергей Авдеев рассказал об общих подходах к терапии бронхиальной астмы, которые в настоящее время основаны на современной концепции патогенеза этого заболевания, и привел данные статистики, согласно которым большая часть пациентов с бронхиальной астмой имеют аллергический фенотип, который является целевым для лечения препаратами анти-IgE терапии.

Первый российский генно-инженерный препарат данного типа – омализумаб – зарегистрировала в сентябре текущего года компания «Генериум». Применение омализумаба на сегодня может рассматриваться как один из методов лечения персистирующей атопической бронхиальной астмы средней и тяжелой степени. Действие препарата направлено на уменьшение секреции медиаторов аллергического воспаления, играющих непосредственную роль в развитии заболевания.

Дмитрий Кудлай в ходе симпозиума сообщил, что «Генериум» стал первой российской компанией, которой удалось синтезировать рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело против IgE.

Андрей Белевский привел данные о применении омализумаба у пациентов с аллергической бронхиальной астмой в мире и подчеркнул, что на сегодня омализумаб остается наиболее востребованным биологическим препаратом для этой категории пациентов.

Наталья Ненашева, которая руководила исследованием в одном из 25 клинических центров в РФ, впервые представила его результаты широкому кругу специалистов.

Сотрудники «Генериума» Дмитрий Потеряев и Оксана Маркова рассказали о том, как создавался российский препарат, а также о мировом опыте его применения.

Тяжелая бронхиальная астма – опасное для жизни человека заболевание, она сопровождается ежедневными приступами удушья, частыми ночными симптомами и обострениями, а также выраженными нарушениями функции внешнего дыхания. Такие пациенты часто имеют другие хронические заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и др.), течение которых ухудшается при обострениях астмы.

Источник: АО «Генериум»

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