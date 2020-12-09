Компания Sun Pharma стала одним из лучших работодателей по версии Forbes

Журнал Forbes в сотрудничестве с компанией Statista, которая специализируется на исследованиях рынка, составили список лучших мировых работодателей в 2020 году. В список вошла международная компания Sun Pharma.

Исследование охватывало 160 тысяч человек с полной и частичной занятостью из 58 стран, работающих в различных компаниях, ведущих бизнес в нескольких регионах и странах. Опросы проводились в течение июня–июля 2020, участникам предложили дать рейтинговую оценку своей готовности рекомендовать своего работодателя друзьям и членам семей.

Их также просили дать оценку удовлетворенности тем, как их работодатель отреагировал на угрозу COVID-19.

Кроме этого работодателю были присвоены баллы по таким параметрам, как имидж, экономические показатели, развитие талантов, равенство работников всех возрастов и социальная ответственность. Итоговый список включает в себя 750 многонациональных корпораций, имеющих головные офисы в 45 странах.

«Этого бы не случилось, если бы каждый из нас не стремился сделать компанию лучше, сильнее, быстрее, – прокомментировали свой успех в Sun Pharma. – Мы хотим поздравить всех сотрудников с таким достижением».

Источник: Sun Pharma

pharmvestnik