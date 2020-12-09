Импорт фармпродукции в Россию вырос после рекордного снижения в октябре

В ноябре 2020 года импорт фармацевтической продукции вырос на 46,8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом показатель почти в два раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Закупки фармацевтической продукции в Россию выросли на 46,8% в ноябре, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС). Месяц назад, в октябре, ФТС зафиксировала рекордное снижение показателя — в страну ввезли лекарств на сумму 0,8 млрд долл. В ноябре 2020 года в страну было ввезено лекарств на общую сумму 1,2 млрд долл. По сравнению с октябрем показатель вырос на 0,4 млрд долл.

Несмотря на рост объема импорта в ноябре 2020 года, в аналогичный период предыдущего года показатель был в два раза выше. В ноябре 2019 года в страну было ввезено лекарств на 2,1 млрд долл.

Ранее «ФВ» писал о том, что производители неоднократно заявляли о том, что они не могут ввезти лекарства в страну из-за сбоев в системе их маркировки.

Руслан Мавлиханов

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