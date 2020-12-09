Лидер роста: ГК «Биотэк» за три квартала 2020 года увеличила обороты на 65,7%

Группа компаний «Биотэк» по итогам девяти месяцев текущего года вошла в ТОП3 ведущих поставщиков рынка лекарственного госзаказа. Пандемия, выявившая слабые звенья в товаропроводящей цепочке, одновременно дала возможность роста фармкомпаниям, сумевшим адекватно оценить ситуацию и скорректировать вектор развития.

Аналитики указывают на жесткие условия, в которых действуют игроки фармотрасли: конкуренция не спадает, а потенциал потребительского спроса на фоне макроэкономической нестабильности остается невысоким. Сложностей участникам отрасли и потребителям добавили структурные сбои в поставках сырья и готовой продукции из-за рубежа, подсветив зависимость российского фармрынка от иностранных производителей. Произошли сбои и в системе маркировки, запущенной в июле 2020 года, но так и не справившейся с обработкой всех операций. Многие технические требования к участникам системы оказались невыполнимыми, что в итоге привело к перебоям на всех этапах дистрибуции и невозможности поставлять маркированную продукцию. В ноябре был временно принят уведомительный порядок внесения данных в систему, что позволило возобновить поставки, но не решило всех вопросов с функционированием самой системы.

Повлияли на рыночную динамику и другие факторы, связанные с поиском схем лечения новой коронавирусной инфекции, и резко меняющиеся терапевтические приоритеты. Например, возросший было интерес к антималярийным и АРВ-препаратам, которыми пытались лечить COVID-19, резко упал после появления данных о их неэффективности и побочных эффектах. В течение первого полугодия рынок лихорадило, и многие традиционные лидеры сегмента показали отрицательную динамику.

Высоких результатов добились те компании, которые смогли оперативно адаптироваться к быстро меняющейся ситуации. Ведущие аналитические агентства подвели итоги работы дистрибьюторов за три квартала 2020 года. По данным DSM Group, ГК «Биотэк», основанная Борисом Шпигелем в 1991 году, в анализируемый период показала самый высокий темп прироста – в 65,7%, обойдя по этому показателю других операторов сегмента.

В общем рейтинге фармдистрибьюторов аналитического агентства RNC Pharma «Биотэк» занял восьмую строчку.

По данным международного агентства IQVIA, у «Биотэк» восьмое место в рейтинге национальных дистрибьюторов по валовым оборотам и третье – по объему бюджетных продаж.

Аналогичные данные по бюджетному сегменту приводит аналитическое агентство «Курсор»: ГК «Биотэк» получила «бронзу» в рейтинге победителей лекарственных тендеров с долей рынка 2,7%.

«Этот год для нас, как и для всех россиян, был и остается непростым, – комментирует успешные результаты компании за три квартала президент ГК «Биотэк» Александр Крикун. – Мы продолжаем вести интенсивную работу по обеспечению лечебного процесса самыми востребованными препаратами, используемыми как в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и лечении COVID-19, так и в других значимых терапевтических группах, включая онкологию, ВИЧ, кардиологию, диабет и другие».

«Вторая волна пандемии еще раз показала всю значимость нашей работы, необходимость продуктивного взаимодействия с нашими заказчиками. Мы видим вызванную продолжающимся общим лекарственным дефицитом потребность регионов в препаратах и все сложности, с которыми региональные системы здравоохранения сталкиваются при обеспечении больных лекарствами. И в этом мы видим нашу основную миссию – быть рядом с нашими заказчиками в эти непростые времена, создавать очаги стабильности, решать проблемы лекарственного обеспечения и тем самым защищать жизнь и здоровье российских граждан», – отметил Александр Крикун.

Успешные показатели ГК «Биотэк» по итогам трех кварталов 2020 года – результат последовательной реализации стратегии развития группы как в бюджетном, так и в других сегментах рынка, новых продуктовых направлениях, включая инновационные нутрицевтические препараты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

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