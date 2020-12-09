Минимальные квоты на закупку отечественных медизделий распространены на интраокулярные линзы и эндопротезы

Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ по 32 наименованиям продукции – они составили от 9% до 70%. Документ включает позиции и показатели аналогичного перечня, опубликованного накануне для 223-ФЗ, а также шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие изделия. Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ по 32 наименованиям продукции – они составили от 9% до 70%. Документ включает позиции и показатели аналогичного перечня, опубликованного накануне для 223-ФЗ, а также шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие изделия.

Перечень утвержден постановлением правительства №2014 от 3 декабря 2020 года.

В него вошли медизделия и минимальные доли, которые ранее были утверждены постановлением Правительства РФ №2013 для закупок по 223-ФЗ, включая томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, но с уточнением кодов номенклатурной классификации медицинских изделий.

Кроме того, в перечень для 44-ФЗ включены новые виды медизделий – клейкие перевязочные материалы с минимальной долей 40% в 2021 году с ростом до 50% в 2023 году, оборудование для обеззараживания или очистки воздуха с долей 65% в 2021 году и ее увеличением до 95% в 2023 году, инвалидные коляски с уровнем закупок 50% и ростом до 80% в 2023 году, шприцы-инъекторы, как многоразовые, так и одноразовые, с долей 45% в 2021 году и ростом до 65% к 2023 году.

Помимо них, минимальные доли распространены на интраокулярные линзы с долей 29% в 2021 году и ростом до 49% в 2023 году, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических материалов с минимальной долей 18% в 2021 году и ростом до 38% в 2023 году, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных с минимальной долей 20% и ростом до 30% к 2023 году, эндопротезы суставов конечностей с уровнем закупки российской продукции 9% и ростом до 19% и имплантаты для остеосинтеза – с долей 47% в 2021 году и увеличением до 53% в 2023 году.

В список попали и ортопедические изделия – аппараты и туторы верхних и нижних конечностей с минимальной долей 45% в 2021 году и ростом до 50% в 2023 году, а также ортопедические стельки с показателем 55% в 2021 году и увеличением до 60% в 2023 году.

В июле 2020 года Владимир Путин подписал закон о введении ежегодной минимальной доли закупок продукции из стран Евразийского экономического союза на рынке госзаказа. Предполагается, что новация позволит увеличить закупки российской продукции, включая медоборудование производства предприятий оборонно-промышленного комплекса по программе диверсификации. Госзаказчики до 1 апреля каждого года будут обязаны опубликовать в Единой информационной системе в сфере закупок отчет о выполнении минимальной доли либо обоснование невозможности достижения квоты приобретения отечественных товаров.

Ранее Минпромторг РФ анонсировал квоты на уровне 50%, однако обещал, что для каждой отрасли, включая медизделия, доля будет определена индивидуально с учетом состояния рынка и индустрии.