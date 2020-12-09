Антитела у привитых вакциной «Вектора» будут проверяться специальной тест-системой

Для оценки сформировавшегося иммунитета у добровольцев, участвующих в исследовании вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», будут использоваться тест-системы с высокой чувствительностью, чтобы дать объективную оценку, следует из памятки для добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях препарата, передают РИА Новости.

«Чтобы оценить уровень сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, используют ИФА тест-системы. Они должны обладать высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам белка коронавируса», — говорится в памятке.

Обычные тест-системы для определения антител не смогут дать объективную оценку, потому что они выявляют все образующиеся в организме антитела к SARS-CoV-2, отмечается в памятке.

Ранее сообщалось, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» привиты 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.

gmpnews