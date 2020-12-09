РФПИ и Центр Гамалеи готовы производить вакцину «Спутник V» на Украине

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.

РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек». Производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP.

Вакцина «Спутник V» является высокоэффективным, безопасным и доступным препаратом. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ 24 ноября объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных Фазы III двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины при участии 40 000 добровольцев. Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28 день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) вакцины или плацебо по достижении второй контрольной точки в соответствии с Протоколом клинического исследования. По итогам анализа эффективность «Спутник V» составила 91,4%.

Уникальность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Так, предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%.

При этом стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее 10 долларов (в одну полную дозу вакцины входит две инъекции). Таким образом, стоимость дозы вакцины «Спутник V» на уровне ниже 20 долларов более привлекательна по сравнению с препаратами других крупнейших мировых производителей.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«РФПИ подтверждает готовность к сотрудничеству и совместной работе для организации поставок и производства вакцины «Спутник V», созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, со всеми заинтересованными странами. В ходе нашей встречи мы проинформировали коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины, а также обсудили детали для возможного производства на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки. «Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией в это непростое для всей планеты время.

При этом мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности, из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины «Спутник V» исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. Кроме того, возможно производство вакцины «Спутник V» на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. Партнерство по вакцинам – единственный успешный путь для преодоления пандемии».

gmpnews